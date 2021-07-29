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Абсолютный рекорд на ЦТ – второй раз в истории. Абитуриентка из Жлобина набрала 400 из 400 возможных баллов
Источник материала: ОНТ
У тех, кто только претендует на место студента, волнительная пора. Хотя волноваться у некоторых нет никакого повода! Абсолютный рекорд на ЦТ. Уроженка Жлобина Анастасия Савостенок набрала на испытаниях 400 из 400 возможных баллов. Девушка подала документы в один из престижных вузов страны.
О максимальном балле на ЦТ Анастасия мечтала, как и любой абитуриент. Девушка с отличием окончила лицей БГУ, участвовала в олимпиадах. Одна из них – республиканская по обществоведению – дала первую сотню в копилку баллов для поступления. Но пройти репетиционные тесты «на 100» не получалось.
Занималась Настя самостоятельно, ходила на факультативы, помогали и наставники. В успех дочери до последнего верили родители. Папа Насти в шутку говорит о генетике, ведь они тоже в своё время были отличниками.
Пока готовилась к ЦТ, не забывала про увлечения. Настя с детства профессионально занимается вокалом, играет на фортепиано, танцует, любит спорт. А ещё она модель и... будущий студент. Подавать документы для нового статуса Настя приехала с папой, вуз выбрала давно, будущую профессию будет осваивать в БГУ.
За всю вступительную кампанию Беларуси это только второй случай, когда студент набирает 400 баллов! Такая же история была в 2018-м. По иронии судьбы, абитуриентку тоже звали Настя, она тоже выбрала БГУ и факультет международных отношений! Здесь девушки встретятся. Первая рекордсменка вступительной кампании – на 4-м курсе, вторая – только в сентябре окунётся в студенческую жизнь.
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Абсолютный рекорд на ЦТ – второй раз в истории. Абитуриентка из Жлобина набрала 400 из 400 возможных баллов
У тех, кто только претендует на место студента, волнительная пора. Хотя волноваться у некоторых нет никакого повода! Абсолютный рекорд на ЦТ. Уроженка Жлобина...
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