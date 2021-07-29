Абсолютный рекорд на ЦТ – второй раз в истории. Абитуриентка из Жлобина набрала 400 из 400 возможных баллов

Источник материала: ОНТ

У тех, кто только претендует на место студента, волнительная пора. Хотя волноваться у некоторых нет никакого повода! Абсолютный рекорд на ЦТ. Уроженка Жлобина Анастасия Савостенок набрала на испытаниях 400 из 400 возможных баллов. Девушка подала документы в один из престижных вузов страны.

О максимальном балле на ЦТ Анастасия мечтала, как и любой абитуриент. Девушка с отличием окончила лицей БГУ, участвовала в олимпиадах. Одна из них – республиканская по обществоведению – дала первую сотню в копилку баллов для поступления. Но пройти репетиционные тесты «на 100» не получалось.

Анастасия Савостенок: «Были 99, 96. Даже 94. На абсолютный результат по ЦТ было мало надежды. Я не унывала, заставила себя трудится, готовилась. И результат получился хороший».

Занималась Настя самостоятельно, ходила на факультативы, помогали и наставники. В успех дочери до последнего верили родители. Папа Насти в шутку говорит о генетике, ведь они тоже в своё время были отличниками.

Сергей Савостенок: «Если бы она сидела, мультфильмы смотрела или в игры играла, этого бы не было. Стремилась, шла к этому. Повезло – когда шёл по улице и кошелёк нашёл. А тут ночи не спала, по 3 часа спала, до этого с золотой медалью окончила, это не везенье, может быть, чуть-чуть везения».

Пока готовилась к ЦТ, не забывала про увлечения. Настя с детства профессионально занимается вокалом, играет на фортепиано, танцует, любит спорт. А ещё она модель и... будущий студент. Подавать документы для нового статуса Настя приехала с папой, вуз выбрала давно, будущую профессию будет осваивать в БГУ.

Анастасия Савостенок: «Я подала документы на международные отношения, долго сомневалась между двумя специальностями – "Международное право" и "Международные отношения". В будущем я бы хотела стать дипломатом».

Павел Болточко, заместитель декана факультета международных отношений БГУ: «Большая честь для факультета, что такие одарённые, талантливые абитуриенты выбирают наш факультет. Это ещё и большая ответственность для факультета. Задача состоит в том, чтобы не только удержать потенциал, но и его развивать».

За всю вступительную кампанию Беларуси это только второй случай, когда студент набирает 400 баллов! Такая же история была в 2018-м. По иронии судьбы, абитуриентку тоже звали Настя, она тоже выбрала БГУ и факультет международных отношений! Здесь девушки встретятся. Первая рекордсменка вступительной кампании – на 4-м курсе, вторая – только в сентябре окунётся в студенческую жизнь.

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