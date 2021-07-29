Александр Ефремов о премьере «Дяди Вани»: Там не только драма человеческой души, но и драма мира, в котором мы живём

Источник материала: ОНТ

Премьерой «Дядя Ваня» закрывает 39-й сезон Театр-студия киноактёра. Звёздный состав лицедеев в эти минуты «горит» под софитами. Сотворил новые «сцены из деревенской жизни» Александр Ефремов. Этой постановкой знаменитый режиссёр, художественный руководитель Театра-студии киноактёра отмечает свой юбилей. 70 лет ему исполнилось ещё 1 мая. Сегодня народному артисту Беларуси передано поздравление Президента. Зритель тоже пришёл с подарками и цветами.

– Сколько Вам лет не по паспорту?

– Наивно было бы сказать, что мне 25. Хорошее было время! Ну, так, думаю, где-то около 50 лет. Надеюсь, что так и есть.

– Непривычно видеть Вас в кабинете. Кресло худрука должно быть удобным?

– Вообще-то я стараюсь как можно больше двигаться, но приходится...

– «Мягкое место»?

– Нет! Далеко не «мягкое». Скорее, в нём чувствуешь то «иголки», то «гвозди», а иногда вообще, так сказать, «растекается» это место. По-всякому, как на любом другом месте, где ты должен отвечать не только за себя. Для меня неинтересно «закрыться» и наслаждаться самим собой. Это было бы смешно.

– Но зеркало напротив стола?

– Зеркало не напротив стола. Зеркало напротив двери. Я в этом зеркале себя не вижу. Я вижу, кто вошёл, потому что у меня дверь всегда открыта.

– Вопрос с подвохом: смотрели ефремовского «Дядю Ваню»?

– Ефремовского «Дядю Ваню»... Нет, не смотрел. Абсолютно искренне и откровенно.

– То есть знаменитую постановку 1985 года Олега Ефремова во МХАТе вы не смотрели?

– Тогда не удалось. Почему, не помню. Но очень много видел других постановок. Что-то мне нравилось, что-то не понравилось совсем.

– «Драма человеческой души, лишённой взаимной любви...» – на таком сегодня хайп не поймаешь. Почему «Дядя Ваня»?

– Честно сказать, про хайп я не думал. Думал о том, насколько удивительно современный, гениальный автор, насколько современна эта пьеса. Там не только «драма человеческой души», но там драма мира, в котором мы живём. Чехов говорит о том же, о чём мы говорим. Вы посмотрите сегодня, сколько у нас в зале зрителей. Огромная благодарность именно им за то, что они нас не бросили, не оставили.

– Закрываем 39-й сезон. Следующий – 40 лет Театру-студии киноактёра...

– Есть наброски. Два спектакля, которые мы готовимся сделать. Но об этом пока говорить не буду.

– Спасибо Вам!

– Спасибо за интерес к нашему театру.

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