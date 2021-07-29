Источник материала: ОНТ

Ездить дёшево или… безопасно? В Беларуси идёт общественное обсуждение проекта указа Президента «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Тема актуальная, потому что касается большого рынка, в котором и перевозчики, и пассажиры. А главное – безопасность. Правила работы на рынке такси хотят преобразовать. Что предлагают изменить?

Уже почти 20 лет за рулём. Причём в такси. Вадиму есть что вспомнить. Говорит, в своё время в профессии с «шашечками» на крыше не было случайных людей. Водителей брали только с солидным стажем. Теперь же всё иначе… Получил права, оформился – и поехал зарабатывать.

Вадим, водитель такси: «Водитель такси – это уже не работа, а для кого-то так, временная подработка, только покататься. Молодые люди, едва получив удостоверение, идут к недобросовестным перевозчикам, которые предоставляют им свои машины, и просто получают навыки вождения, не заботятся о безопасности людей».

Да, в законе чётко прописаны требования: минимум 21 год и несколько лет водительского опыта. Впрочем, под эти требования попадают не все. Ведь есть ещё и зарубежные онлайн-сервисы, которые вроде как и такси, но на самом деле – нет.

Виталий, водитель такси: «С их стороны не может быть добросовестная конкуренция, поскольку их на рынке на нашем официально и нет, здесь не зарегистрированы их представительства, они находятся за рубежом, тот же Uber, тот же Bolt. Они себя называют кем-угодно, сервисами, платформами, агрегаторами, в то же время они являются обычными диспетчерами такси».

Главное, что самим пассажирам удобно и комфортно. Всего пару кликов – и ближайший водитель уже в пути. Цены тоже приемлемые, поэтому на прочие недостатки вроде можно закрыть глаза. Но теперь и иностранным сервисам придётся действовать по общим правилам.

Светлана Воронина, менеджер по коммуникациям Uber в России и странах СНГ: «Мы создавали Uber как сервис, который будет удобен и выгоден как пользователю, так и водителям. Всегда ратовали за то, что сотрудничать с нами могут водители, которые выбирают полную загрузку, так и подработчики. В текущей версии указа это невозможно».

Онлайн-сервисы неустанно повторяют, что самые передовые и дешёвые. В их понимании рынок перевозок – главное, чтобы быстро. И соответствовать правилам, если они изменятся, получится не у всех.

Максим Козлов, директор по связям с государственными органами Яндекс Go: «Из-за оттока водителей вырастут цены, время ожидания машины, т.е. произойдёт возврат к прошлому, дальше произойдёт возвращение к серому рынку, когда людям проще от борта поймать машину на улице, такой рынок Беларусь уже видела много лет назад».

Однако эксперты уверены, что этого не случится. Свободные ниши быстро займут другие игроки, для которых во главе угла будет безопасность пассажиров и добросовестная конкуренция.

Екатерина Станкевич, председатель Ассоциации профессиональных перевозчиков пассажиров: «Придут крупные инвесторы. Когда даёт такие гарантии государство, что не будет допущен абы-кто на этот рынок, придут инвесторы, это будут по примеру России и других стран крупные таксопарки. Пожалуйста, пусть это будет агрегатор наш или не наш, но это будет в рамках закона. На сегодняшний день, когда для иностранного агрегата больше преференция даётся, нежели отечественному агрегатору, это неправильно».

Сделать правила игры на рынке пассажирских перевозок более понятными – вот цель разработчиков. Водители и автомобили получат специальные карты допуска. Кроме того, предлагается запретить сдавать в аренду автомобили с экипажем физическим лицам. Для диспетчеров и агрегаторов тоже предусмотрена обязательна регистрация по новой форме.

Сергей Дубина, заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси: «Из-за недобросовестных поведений отдельных субъектов у нас разные подходы к организации перевозок. Вопрос, каким образом отдельные перевозчики или диспетчеры читают это законодательство, возможно, наличие неких пробелов. Мы на сегодняшний день в этом вопросе настолько либеральные, что отдельные переводчики стали этим злоупотреблять».

Общественное обсуждение указа завершится 1 августа. Далее эксперты продолжат работу над документом. В Минтрансе полагают, что ездить по новому водители и пассажиры смогут уже в следующем году.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram