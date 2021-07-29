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Правила работы на рынке такси хотят преобразовать. Что предлагают изменить?
Источник материала: ОНТ
Ездить дёшево или… безопасно? В Беларуси идёт общественное обсуждение проекта указа Президента «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Тема актуальная, потому что касается большого рынка, в котором и перевозчики, и пассажиры. А главное – безопасность. Правила работы на рынке такси хотят преобразовать. Что предлагают изменить?
Уже почти 20 лет за рулём. Причём в такси. Вадиму есть что вспомнить. Говорит, в своё время в профессии с «шашечками» на крыше не было случайных людей. Водителей брали только с солидным стажем. Теперь же всё иначе… Получил права, оформился – и поехал зарабатывать.
Да, в законе чётко прописаны требования: минимум 21 год и несколько лет водительского опыта. Впрочем, под эти требования попадают не все. Ведь есть ещё и зарубежные онлайн-сервисы, которые вроде как и такси, но на самом деле – нет.
Главное, что самим пассажирам удобно и комфортно. Всего пару кликов – и ближайший водитель уже в пути. Цены тоже приемлемые, поэтому на прочие недостатки вроде можно закрыть глаза. Но теперь и иностранным сервисам придётся действовать по общим правилам.
Онлайн-сервисы неустанно повторяют, что самые передовые и дешёвые. В их понимании рынок перевозок – главное, чтобы быстро. И соответствовать правилам, если они изменятся, получится не у всех.
Однако эксперты уверены, что этого не случится. Свободные ниши быстро займут другие игроки, для которых во главе угла будет безопасность пассажиров и добросовестная конкуренция.
Сделать правила игры на рынке пассажирских перевозок более понятными – вот цель разработчиков. Водители и автомобили получат специальные карты допуска. Кроме того, предлагается запретить сдавать в аренду автомобили с экипажем физическим лицам. Для диспетчеров и агрегаторов тоже предусмотрена обязательна регистрация по новой форме.
Общественное обсуждение указа завершится 1 августа. Далее эксперты продолжат работу над документом. В Минтрансе полагают, что ездить по новому водители и пассажиры смогут уже в следующем году.
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Ездить дёшево или… безопасно? В Беларуси идёт общественное обсуждение проекта указа Президента «О вопросах автомобильных перевозок пассажиров». Тема актуальная,...
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