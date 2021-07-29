Белорусский гандболист Сергей Рутенко: спорт давно НЕ вне политики

Источник материала: ОНТ

Шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поразмышлял над ситуацией, когда чемпионат мира по хоккею был перенесен в Латвию – якобы для того, чтобы турнир стал аполитичным. При этом мэр Риги позволил себе снять национальный флаг Беларуси. Рутенко представил, как бы он отреагировал на эту ситуацию, если бы оказался рядом с происходящим.

Сергей Рутенко: «Спорт вне политики – это такой тезис общепринятый, мировой. Но, к сожалению, этого давно нет. Давайте честно говорить. Еще я, когда играл, всегда было руководство как минимум региональное на матчах, на международных матчах были руководители более высокого ранга, были президенты стран, премьеры. Спорт высших достижений – это все равно как знак качества, как показатель того, что государство радеет. Спорт же ассоциируется со здоровым образом жизни. Никто не думает о том, что профессиональный спорт и здоровый образ жизни – абсолютно не совместимые вещи. Надо двигать спорт. Надо, чтобы дети этим занимались. Я, возможно, со своим хулиганским характером был бы где-то в другом месте, если бы не спорт. Поэтому он давно НЕ вне политики, что касается этого тезиса.





А что же касается чемпионата [мира по хоккею в Латвии], меня очень сильно разозлил тот момент. Даже не хочу думать, что бы было, если бы я там был рядом. Но если говорить со стороны организатора, то я бы как минимум постарался провести мероприятие таким образом, чтобы даже намеков таких не было. Эти мэр [Риги], министр иностранных дел [Латвии] – на мой взгляд, это просто глупые и недальновидные люди. Я думаю, что время их съест и забудет вообще про них и кто они такие. Я бы очень серьезно на законных основаниях с такими людьми решал вопрос, будь я организатором такого международного форума. Конечно, я живой человек, какие-то страны мне, например, симпатизируют, какие-то нет. Но у меня в мыслях никогда не было делать такое. Для меня флаг – это олицетворение страны. Представьте, сколько стоит людей за любым флагом любого государства. Кто-то его поддерживает, кто-то не поддерживает, это уже другой вопрос. Но это целая страна, это люди. Как можно на сегодняшний день взять человека, бросить его на пол и растоптать?»

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram