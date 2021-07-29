Гандболист Сергей Рутенко о «независимых» СМИ: из часа нашего интервью показали девять секунд

Источник материала: ОНТ

Шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ поделился собственным опытом общения с так называемыми «независимыми» СМИ. Бывший спортсмен на примерах указал, как определенные ресурсы публикуют у себя не соответствующие действительности сведения либо навязывают свое мнение.

Сергей Рутенко: «Я открыт для диалога. С разными видами прессы я общаюсь и по сегодняшний день. Наверное, с года 2014-го или 2015-го я про этот ресурс [«Трибуна»] вообще не хотел говорить, не хотел им рекламу делать. Ряд наших топовых спортсменов с ними вообще не общается, я в том числе. Вы если посмотрите, за счет чего вообще появилась "Трибуна". Это никогда, по сути, спортивной газетой или ресурсом не было. Если посмотрите, не было там аналитики матчей, у них не было своих журналистов, которые приходили и брали интервью. Они либо перепечатывали, либо писали какие-то там небылицы. Или смотрели, кто где отдохнул, кто с кем сфотографировался. То есть это классический, скажем, английский таблоид. Я с ними перестал общаться. На сегодняшний день это единственный ресурс в мире, с кем я вообще не разговариваю. Мне звонят иногда они. Вот в октябре позвонили и говорят: “Хотим у вас взять интервью”. Я говорю: “Вы давно там работаете?” Говорит: “Семь лет уже”. “Вы знаете мое отношение к вам?” [Отвечает:] “Да, знаю”. Так почему вы звоните вообще? Вы же знаете, что я с вами не общаюсь. Он говорит: “Мы надеялись, что ситуация в стране повлияла на ваше мнение”. Но как вообще ситуация в стране повлияет на мое мнение? Это две разные абсолютно вещи. Там постоянное вранье. Мой пример могу даже рассказать, пусть люди знают, тут ничего такого нет. Мы прилетели с квалификационного матча со сборной, это был, могу ошибиться в годах, плюс-минус 2015 год. Играли с румынами, румыны были фаворитами. Мы их прошли, квалифицировались на чемпионат Европы. Сложная была игра, мы плохо сыграли. Я никогда не против критики, это спорт, это нормально. И в аэропорту в Минске мне ребята говорят: “Серый, ты видел, что пишут?” Я начинаю читать. Они пишут, что белорусские гандболисты, выступив плохо, прошли на чемпионат и, тем не менее, получили призовые. Вся команда получила по 5 тысяч долларов, а Рутенко получил 10. А у нас был 0, не было у нас призовых. Вранье чистой воды. Ну, хорошо, где это? Я тогда единственный раз, по-моему, корреспондентам БТ сказал: если вы сейчас из интервью вырежете мои слова про “Трибуну”, я больше ни с кем не буду общаться. Слава богу, они меня услышали, не вырезали. Я сказал тогда, что есть негодяи, которые врут откровенно. Но людям же что надо? Хлеба и зрелищ. Они вот на этом зрелище вообще выросли. Издание “Трибуна” никогда не было спортивным. Если кому интересно, можете зайти, где под статьей на “Трибуне” есть подписанный журналист. Они перепечатывают. Мы сегодня с вами общаемся, не удивлюсь, что они там что-то напечатают. Они за счет этого и живут. Еще раз повторюсь: много спортсменов топовых наших, я с ними разговариваю, и они говорят, что с ними [с “Трибуной”] вообще не хотят разговаривать».

Рутенко также рассказал, как на него выходил журналист экстремистского «Белсата».

Сергей Рутенко: «У меня с “Белсатом” было в декабре, по-моему, интервью. Очень интересно общались. Они мне позвонили, я как раз был в Испании. Говорю: ребята, давайте приеду, поговорим. Они, по-моему, сами удивились, что я согласился на интервью. Я прилетел в Минск, это воскресенье было, потратил на интервью больше часа. И мне журналист говорит: “Вот я работал на БТ, оттуда ушел, там вранье, там пропаганда” – в таком ключе. Я его послушал. Говорит: “Вам дать [итоговый материал] перед эфиром?” Говорю: нет, можете спокойно, я сказал свое мнение, не вопрос. И смешно получилось. Вышла эта передача, из часа нашего интервью, по-моему, там что-то около 30 минут был целый выпуск, а моих слов, я прямо замерил, было девять секунд! Я ему звоню, вечер был. Говорю: “Вам интересно вообще мое мнение?” Говорит, что интересно. “Сколько человек вы обзвонили и попросили интервью с другой стороны?” Они сказали, что все отказались. Почему тогда? Ладно бы у вас 10 человек было, нарезку сделали, эфир, рамки и так далее. Но у вас же никто другой, кроме меня, с другой стороны не говорил. “Это редактор так решил”. Я говорю: “Молодой человек, вы говорили про пропаганду, а вы здесь чем занимаетесь? К сожалению, вы кичитесь, какие вы независимые, но вы тем же самым занимаетесь. Если вы станете на самом деле независимым и объективным СМИ, которое не навязывает свое мнение, вы должны как СМИ просто давать информацию, а люди пусть решают, что вам делать. Вот тогда мы с вами поговорим”. И он согласился с моим мнением».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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