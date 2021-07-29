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Выступавшие против власти спортсмены представляют Беларусь на Олимпиаде. Оправданно ли это? Отвечает гандболист Сергей Рутенко

29.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Выступавшие против власти спортсмены представляют Беларусь на Олимпиаде. Оправданно ли это? Отвечает гандболист Сергей Рутенко

Некоторые из спортсменов, выступивших против действующей власти, сейчас представляют Беларусь на Олимпиаде. Почему это оправданно, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко.

Сергей Рутенко«На мой взгляд, это хорошо. Хорошо в каком плане? Общаясь, например, даже с иностранными чиновниками, а такое общение есть, я все равно езжу и где-то в Европе нахожусь. Когда мне начинают об этом говорить, я говорю: люди, которые были на протестах, работают и в Национальном олимпийском комитете, и в других структурах. Видите это? Им нечего сказать. Я люблю всегда выслушать в начале, чтобы потом можно было апеллировать к чему-то. И они начинают: “Вот, у вас там ущемляют права”, “Такой режим”, еще что-то. Я говорю: а вот это? И все разговоры заканчиваются. Очень много было эмоций. Не все готовы, не все могут справиться. Вы знаете, сейчас это, наверное, уже невозможно. Но когда я был игроком молодым, нас вывозили на сборы, у нас не было ни интернета, ни газет. Тренеры таким способом нас ограждали от всякой шумихи. У нас такая практика была даже перед играми – накануне какого-то важного матча нас вывозили в гостиницу, мы там без семей, без никого, просто команда готовилась. На сегодняшний день, к сожалению, это невозможно сделать, все-таки новые технологии. Если эти спортсмены хотят прославлять нашу страну, но у них были такие эмоции, то почему нет? Я ничего плохого в этом не вижу».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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Некоторые из спортсменов, выступивших против действующей власти, сейчас представляют Беларусь на Олимпиаде. Почему это оправданно, в эфире программы «Марков....
 
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