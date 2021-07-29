Выступавшие против власти спортсмены представляют Беларусь на Олимпиаде. Оправданно ли это? Отвечает гандболист Сергей Рутенко

Источник материала: ОНТ

Некоторые из спортсменов, выступивших против действующей власти, сейчас представляют Беларусь на Олимпиаде. Почему это оправданно, в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко.

Сергей Рутенко: «На мой взгляд, это хорошо. Хорошо в каком плане? Общаясь, например, даже с иностранными чиновниками, а такое общение есть, я все равно езжу и где-то в Европе нахожусь. Когда мне начинают об этом говорить, я говорю: люди, которые были на протестах, работают и в Национальном олимпийском комитете, и в других структурах. Видите это? Им нечего сказать. Я люблю всегда выслушать в начале, чтобы потом можно было апеллировать к чему-то. И они начинают: “Вот, у вас там ущемляют права”, “Такой режим”, еще что-то. Я говорю: а вот это? И все разговоры заканчиваются. Очень много было эмоций. Не все готовы, не все могут справиться. Вы знаете, сейчас это, наверное, уже невозможно. Но когда я был игроком молодым, нас вывозили на сборы, у нас не было ни интернета, ни газет. Тренеры таким способом нас ограждали от всякой шумихи. У нас такая практика была даже перед играми – накануне какого-то важного матча нас вывозили в гостиницу, мы там без семей, без никого, просто команда готовилась. На сегодняшний день, к сожалению, это невозможно сделать, все-таки новые технологии. Если эти спортсмены хотят прославлять нашу страну, но у них были такие эмоции, то почему нет? Я ничего плохого в этом не вижу».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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