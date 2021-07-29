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В Минске ночью нанесут дорожную разметку на 17 участках

29.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске ночью нанесут дорожную разметку на 17 участкахМинске ночью нанесут дорожную разметку на 17 участках" class="one-news__figure-img">

В Минске в ночь на 30 июля нанесут дорожную разметку на 17 участках. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Работы планируются проводить на следующих участках дорог:

Водителям стоит учитывать информацию при выборе маршрута.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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В Минске в ночь на 30 июля нанесут дорожную разметку на 17 участках. Об этом сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Работы планируются проводить на следующих участках...
 
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