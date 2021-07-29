Гандболист Сергей Рутенко – о письме спортсменов против власти и моде на протест в соцсетях

Источник материала: ОНТ

Шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ рассказал, предлагалось ли ему подписать письмо от Свободного объединения спортсменов Беларуси против действующей власти.

Сергей Рутенко: «Было до выборов, до этой ситуации. Были такие разговоры. Но не было прямого такого, знаете, “сделай так”. Было больше такое, что “вот ты не лезь, лучше там не говори, лучше промолчи”. Я им говорил, что у них уже, получается, наперед все решено. И по поводу идеи непризнания выборов, и так далее. Потом уже, когда все произошло, когда началась медийная вакханалия и атака, мне говорили: “А вот этот подписал письмо”. И смотрят. Я говорю: а где там спорт? Вы же говорите, что спорт вне политики. Там первое требование – отставка власти. Где здесь спорт вообще? Как будто за идиота держат. Я говорю: вы мне объясните по фактам, по моментам. Если вы мне докажете, я с вами поговорю. Если нет – даже не хочу разговаривать. Какие-то такие были невнятные попытки, но, в принципе, чтобы конкретно пришли и сказали, такого не было».

Бывший спортсмен отметил, что многие становились протестующими из-за эмоций и потому, что это было модно в определенных кругах. Немалую роль, по мнению Рутенко, сыграли соцсети.

Сергей Рутенко: «Общались с ребятами. И с журналистами, с частью, которые перешли на другую сторону, и со спортсменами тоже. Но как-то быстро разговоры все заканчивались. Когда люди не понимают, когда это хайп, когда это какое-то веяние, мода, когда это эмоции, нет аргументов… У меня даже жена, чего тут греха таить, говорит: “А вот страшно выходить”. А чего ты боишься? Ты что-то плохое сделала? Нет. Чего тебе бояться? И вот у нее постоянно. Я вне соцсетей, то есть у меня нет Facebook, Instagram, я их не люблю, всегда был за живое общение. И когда у нее [у жены] там сотнями летят сообщения каждый день, и она: “Вот, смотри, прислали, в Витебске, смотри, что творится”. Я смотрю на фотографию, увеличиваю и говорю: “А тебя украинские номера на машинах не смущают?” А люди многие даже не обращали внимания на это».

Подробности смотрите в программе «Марков. Ничего личного».

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