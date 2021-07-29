Сергей Рутенко: мне с переобувшимися не по пути

Источник материала: ОНТ

Шестикратный победитель гандбольной Лиги чемпионов, бизнесмен Сергей Рутенко в эфире программы «Марков. Ничего личного» на ОНТ объяснил, почему он, несмотря на свой бунтарский характер, не стал одним из протестующих и не выступил против действующей власти.

Рутенко получал школьный аттестат с головой, окрашенной в патриотические, красно-зеленые цвета. По словам Сергея, этот поступок не был протестом – скорее, это было сделано из юношеского максимализма и желания выделиться. Также во времена спортивной карьеры ему были не чужды бунтарские настроения – игрок мог забить два гола и покинуть площадку, тем самым выражая несогласие с зарплатной политикой клуба. В этом контексте бизнесмен ответил на вопрос, почему в прошлом году он сохранил верность государству и не перекрасился уже буквально.

Сергей Рутенко: «Начну, если позволите, про “Горенье” [гандбольный клуб из Словении – прим.]. Это был первый мой клуб. Европейцы все красиво мне рассказывали. Я получал в Минске, тогда у нас было тяжело со спортом, около 100 долларов. Не было денег ни на сборы, ни на что. Варили пельмени в плафонах гостиничных, сало расческами резали. То есть тяжелые времена были. Это не ужас, это реалии были, все мы это проходили. Мне кажется, неплохо для некоторых напомнить, как это было. Так вот, мне тогда европейцы пообещали 3 тысячи долларов в месяц. Сказали: “Приезжай, все будет хорошо”. Я приехал, мне дали 400 долларов. И это когда я уже прошел, разругался со всеми в Беларуси и уехал, бунтарь. Там был, конечно, такой период. Я же ехал за светлым будущим, за чем-то хорошим. И когда там я столкнулся с таким отношением, то сказал им: “Ребята, мы же по-другому договаривались”. Мне говорят: “Не помним, вот есть бумага, ты в ней расписался, здесь 400 долларов, будь любезен”. Так вот, я другого выхода не видел, как на игре это сделать [покинуть площадку]. А на игре, представьте, полный зал. Мы хорошо играли. Я со своей стороны выполнил все, что обещал им. Я стал за полгода бомбардиром чемпионата, мы с молодежной сборной Беларуси стали вторыми на чемпионате Европы – это был просто нонсенс. Они даже не рассчитывали на это. И когда я к ним пришел, говорю: “Ребята, вы же обещали”. Они говорят: “Вот бумажка”. Ах, по бумажке? Ну, хорошо! Тогда я вот это и сделал.





Переходя ко второй части вопроса. Я не стесняюсь! Даже с ребятами некоторыми разговариваем, кто других взглядов, я говорю, что всегда был человеком конкретных взглядов. Государство реально сделало очень много. И спорт, и, в принципе, могу про сельское хозяйство поговорить. Очень много сделало. И я не понимаю, как сейчас могу прийти и сказать, что я за других, потому что это модно или еще что-то. Когда дискутируем, я говорю: хоть скажите, за что вы. “За хорошее”. Они не могут сказать четко. К сожалению, много с кем общаюсь, но не нашел я оппонента, с кем могу поговорить на эту тему, чтобы они мне рассказали. Не то, чтобы убедили, а хотя бы какие-то конкретные доводы привели. Кроме каких-то эфемерных высказываний, вроде “будет лучше, а сейчас плохо”. Я “плохо” видел, знаю, что это такое, и рассказал про плафоны и сало с расческами. Поэтому я не могу по-другому. Я привык, меня так воспитали спорт и жизнь, что надо держать слово. И если до этого я говорил, что выступаю за Президента, за страну, то как я могу прийти и сказать, что сейчас думаю по-другому? Конечно, мы все меняемся, взрослеем, наши взгляды на жизнь меняются. Может всякое произойти. Но в данном моменте, в данном формате это не мое. Есть очень известный спортсмен, мы с ним разговаривали, он не живет сейчас в Беларуси, и когда он приехал в Минск, встретились. И говорит: “Воюешь?” Я говорю, что не воюю. Конечно, несу свое мнение, доказываю где-то. И он очень емко и четко сказал: “Мне с такими людьми не по пути”. Это про переобувшихся. Очень поддерживаю этот емкий слоган».