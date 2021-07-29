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Лукашенко: Предателям не место на предприятии. Не повторите моих ошибок, я многим многое прощал
Источник материала: ОНТ
Защищая государственные интересы. Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент выбрал нового помощника по Минской области, сменил несколько ректоров вузов и обновил руководство важных предприятий. Среди назначенцев есть как знакомые, так и незнакомые фамилии. Александр Лукашенко расставил акценты в работе управленцев – быть преданными государству – и попросил больше работать с людьми. Требование не новое, но очевидно, что выполнять его удаётся не всем. В какой-то момент даже возникли аналогии со спортом. Спустя неделю после старта Олимпиады медальная копилка белорусской сборной по-прежнему пуста, и это уже вызывает беспокойство.
За утренней чашечкой кофе они обсудят последние новости. А вот говорить, кого на какой пост назначают, во Дворце не принято. Тем более что есть здесь место интриге. Новый помощник Президента – до последнего «мистер Икс». Его имя не значится в документах. Как скажет сам Александр Лукашенко, в раздумьях он будет пребывать до самого утра. Оно и понятно: предшественник проработал в должности меньше трёх месяцев. Так что к подбору подошли с особым пристрастием, и помощником Президента по Минской области становится генерал-майор Калач – теперь уже бывший заместитель председателя КГБ, если бывшие там вообще бывают.
И вновь в президентском кабинете люди в погонах. У Академии МВД – новый ректор. Тем, кто следит за перестановками в системе внутренних дел, лицо Александра Васильева покажется знакомым. Вся страна узнала о нём после попытки ограбления банка в Могилеве в ноябре 2017-го. Задержанием налётчика, взявшего в заложники пятерых, тогда руководил первый заместитель начальника УВД – полковник Васильев. Это он сядет в одну машину с нападавшим. После инцидента милиционер получит орден «За личное мужество», через год возглавит Гомельское управление внутренних дел, ещё через год станет генералом.
Должность главы гомельской милиции пустовать не будет. Её займёт Александр Шастайло, работавший до этого дня первым замначальника УВД Гродненского облисполкома. В местной вертикали традиционно несколько новых глав районов – Ельского, Мядельского и Центрального в Минске. Александр Лукашенко разложит по полочкам, чем руководствуется при подборе кадров.
Президент подчеркнёт: это не отменяет, а дополняет профессионализм и опыт. Но можно ли считать набор необходимых качеств залогом успеха? Отнюдь. Александр Лукашенко уверен: ключ в работе с людьми.
Так ведь бывает, что за должностью человека не видно. Но что может быть большим шансом проявить себя, как не назначение в 38 лет главой большого предприятия. У плиточного гиганта «Керамина» отныне новый директор. В этот чужой пока монастырь ему придётся идти со своим уставом.
В его подчинении будет больше двух тысяч человек. Впрочем, ответственного поста Дмитрий Петруша, возглавлявший Центральный район Минска, не боится.
Белорусскую нефтяную компанию возглавит Михаил Костечко, работавший в Вильнюсе. Его компания занималась продвижением продукции «Белнефтехима» на европейский рынок и сопровождением нефтепотоков, которые шли в Беларусь через Литву и, в частности, Клайпедский порт. Сфера высококонкурентная, так ещё и под санкционным запретом.
На новый пост Костечко идёт не с пустыми руками. Стратегия продаж есть. Но раскрывать подробности он, конечно, не станет – нефтетрейдеры любят тишину.
И редкий кадровый день у Президента обходится без обновления ректората. Это тенденция последнего года. В этот раз сразу три государственных университета – экономический, аграрный технический и Барановичский – получают новых руководителей.
И внимание Александра Лукашенко к вузам не то что не ослабнет – его будет больше! Весь следующий учебный год Президент намерен посвятить реформированию образования.
Здоровая конкуренция – это хорошо. Другое дело, что и выходить из неё хотелось бы победителем. А вот с этим – проблема. Александр Лукашенко проведёт параллели со спортом. За последние дни наболело.
Президент, конечно, следит за Олимпиадой, на которой у Беларуси пока по нулям. Причины разные, но, как говорится, счёт на табло. И ректор как тренер. По нему и будут судить о работе вуза.
Так что пересматривать придётся не только учебные программы, но и подход к студентам. «Ломать» их никто не будет, это всё-таки не спорт. В вузах делают ставку на силу слова.
Если с таким настроем на рабочее место будет выходить каждый руководитель, что-то точно получится. Это ведь не деньги, а кадры решают всё.
ФОТО: president.gov.by
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Защищая государственные интересы. Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент выбрал нового помощника по Минской области, сменил несколько ректоров...
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