Лукашенко: Предателям не место на предприятии. Не повторите моих ошибок, я многим многое прощал

Источник материала: ОНТ

Защищая государственные интересы. Кадровый четверг во Дворце Независимости. Президент выбрал нового помощника по Минской области, сменил несколько ректоров вузов и обновил руководство важных предприятий. Среди назначенцев есть как знакомые, так и незнакомые фамилии. Александр Лукашенко расставил акценты в работе управленцев – быть преданными государству – и попросил больше работать с людьми. Требование не новое, но очевидно, что выполнять его удаётся не всем. В какой-то момент даже возникли аналогии со спортом. Спустя неделю после старта Олимпиады медальная копилка белорусской сборной по-прежнему пуста, и это уже вызывает беспокойство.





За утренней чашечкой кофе они обсудят последние новости. А вот говорить, кого на какой пост назначают, во Дворце не принято. Тем более что есть здесь место интриге. Новый помощник Президента – до последнего «мистер Икс». Его имя не значится в документах. Как скажет сам Александр Лукашенко, в раздумьях он будет пребывать до самого утра. Оно и понятно: предшественник проработал в должности меньше трёх месяцев. Так что к подбору подошли с особым пристрастием, и помощником Президента по Минской области становится генерал-майор Калач – теперь уже бывший заместитель председателя КГБ, если бывшие там вообще бывают.

И вновь в президентском кабинете люди в погонах. У Академии МВД – новый ректор. Тем, кто следит за перестановками в системе внутренних дел, лицо Александра Васильева покажется знакомым. Вся страна узнала о нём после попытки ограбления банка в Могилеве в ноябре 2017-го. Задержанием налётчика, взявшего в заложники пятерых, тогда руководил первый заместитель начальника УВД – полковник Васильев. Это он сядет в одну машину с нападавшим. После инцидента милиционер получит орден «За личное мужество», через год возглавит Гомельское управление внутренних дел, ещё через год станет генералом.

Должность главы гомельской милиции пустовать не будет. Её займёт Александр Шастайло, работавший до этого дня первым замначальника УВД Гродненского облисполкома. В местной вертикали традиционно несколько новых глав районов – Ельского, Мядельского и Центрального в Минске. Александр Лукашенко разложит по полочкам, чем руководствуется при подборе кадров.

Президент подчеркнёт: это не отменяет, а дополняет профессионализм и опыт. Но можно ли считать набор необходимых качеств залогом успеха? Отнюдь. Александр Лукашенко уверен: ключ в работе с людьми.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «У вас будет немало подчинённых. У каждого – огромная зона ответственности. Нельзя бросать людей в одиночку. Тех, кто заслуживает поддержки. Но это не значит, что вы будете тащить тех, кто ни на что не способен. Это принципиально в работе с кадрами. Этой мой принцип».

Так ведь бывает, что за должностью человека не видно. Но что может быть большим шансом проявить себя, как не назначение в 38 лет главой большого предприятия. У плиточного гиганта «Керамина» отныне новый директор. В этот чужой пока монастырь ему придётся идти со своим уставом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Управление никакое. И исходя из прошлого года, видели недостатки, как вели себя отдельные работники. Это зависит от управленцев, как ведут себя подчинённые. Я очень надеюсь, что, несмотря на свой возраст, я думаю, вы справитесь. Если нужна помощь – говорите».

В его подчинении будет больше двух тысяч человек. Впрочем, ответственного поста Дмитрий Петруша, возглавлявший Центральный район Минска, не боится.

Дмитрий Петруша, генеральный директор предприятия «Керамин»: «Предприятие расположено в Октябрьском районе Минска, но есть такое изречение, что Минск на районы не делится, а из них состоит. Поэтому в Минске всё рядом. Это своеобразный вызов, и принимаю это как более ответственный участок работы, на котором ни в коем случае нельзя подвести».

Белорусскую нефтяную компанию возглавит Михаил Костечко, работавший в Вильнюсе. Его компания занималась продвижением продукции «Белнефтехима» на европейский рынок и сопровождением нефтепотоков, которые шли в Беларусь через Литву и, в частности, Клайпедский порт. Сфера высококонкурентная, так ещё и под санкционным запретом.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Интересов там пересекается много. Не дай бог, вы не выдержите этого. Вы должны быть честным, порядочным и провести государственную линию».

На новый пост Костечко идёт не с пустыми руками. Стратегия продаж есть. Но раскрывать подробности он, конечно, не станет – нефтетрейдеры любят тишину.

Михаил Костечко, генеральный директор Белорусской нефтяной компании: «Мы уходим на дальнюю дугу, мы уходим ближе, к нашим потребителям, уходим с продаж в странах, которые применяют к белорусским продуктам санкции».

И редкий кадровый день у Президента обходится без обновления ректората. Это тенденция последнего года. В этот раз сразу три государственных университета – экономический, аграрный технический и Барановичский – получают новых руководителей.

И внимание Александра Лукашенко к вузам не то что не ослабнет – его будет больше! Весь следующий учебный год Президент намерен посвятить реформированию образования.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Надо закончить все начинания и так называемые реформы, которые мы собирались провести. Начиная от учебника и заканчивая учебным процессом – всё мы должны перелопатить, посмотреть, что мы должны оставить, что надо убрать, отчистить образование от всего лишнего и вывести его на новый уровень».

Здоровая конкуренция – это хорошо. Другое дело, что и выходить из неё хотелось бы победителем. А вот с этим – проблема. Александр Лукашенко проведёт параллели со спортом. За последние дни наболело.

Президент, конечно, следит за Олимпиадой, на которой у Беларуси пока по нулям. Причины разные, но, как говорится, счёт на табло. И ректор как тренер. По нему и будут судить о работе вуза.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси: «Очень прошу вас, ребята, посмотрите на подчинённых. Дайте им шанс. Но если это предатели – им не место на предприятии. Не повторите моих ошибок, я многим многое прощал. Прошлый год – лакмусовая бумажка».

Так что пересматривать придётся не только учебные программы, но и подход к студентам. «Ломать» их никто не будет, это всё-таки не спорт. В вузах делают ставку на силу слова.

Алексей Егоров, ректор Белорусского государственного экономического университета: «С людьми нужно разговаривать: будь это маститый преподаватель или студент-первокурсник, который ещё не совсем понимает, куда он попал, нужно вести диалог. Потому что с нашей молодёжью сегодня очень мало говорят. Даже их родители».

Николай Романюк, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета: «У нас в основном сельская молодёжь, поэтому каждый знает цену заработанному куску хлеба. Молодёжь всё прекрасно понимает – они люди от сохи. Поэтому с ними приятно работать. Поэтому наша молодёжь – самая лучшая».

Если с таким настроем на рабочее место будет выходить каждый руководитель, что-то точно получится. Это ведь не деньги, а кадры решают всё.

ФОТО: president.gov.by

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