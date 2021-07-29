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Мужчина узнал об измене жены благодаря аккаунту на Netflix
Источник материала: ОНТ
Пользователь Reddit под ником jakiwi3
У супругов был общий аккаунт на стриминговом сервисе. Однажды на электронную почту пришло письмо от Netflix. В нем сообщалось, что пароль от учетной записи был изменен. Но больше всего удивлял заголовок письма – «Привет от парня, который спит с твоей бывшей женой».
Оказывается, неверная жена и ее любовник решили присвоить аккаунт себе, прислав сообщение с таким заголовком.
По словам jakiwi3, его огорчила новость о измене, а еще то, что он остался без доступа к любимым сериалам. Также мужчина отметил: он не разводился. Тогда почему любовник назвал супругу «бывшей женой»? Мужчина теряется в догадках…
Фото: pixabay
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Пользователь Reddit под ником jakiwi3 рассказал, как узнал об измене жены благодаря аккаунту на Netflix. У супругов был общий аккаунт на стриминговом сервисе. Однажды на...
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