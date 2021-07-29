В медальном зачете Олимпийских игр лидирует сборная Китая

Источник материала: ОНТ

У представителей Поднебесной 31 медаль, 15 из которых – золотые.

Столько же наград высшей пробы и у хозяев соревнований. Однако у команды Японии меньше серебряных медалей. Замыкает тройку лидеров сборная США. У нее 14 золотых наград. Отметим, что россияне по-прежнему удерживают 4-е место. Что касается белорусов, то мы по-прежнему ждем первую олимпийскую медаль наших спортсменов.

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