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В медальном зачете Олимпийских игр лидирует сборная Китая
Источник материала: ОНТ
У представителей Поднебесной 31 медаль, 15 из которых – золотые.
Столько же наград высшей пробы и у хозяев соревнований. Однако у команды Японии меньше серебряных медалей. Замыкает тройку лидеров сборная США. У нее 14 золотых наград. Отметим, что россияне по-прежнему удерживают 4-е место. Что касается белорусов, то мы по-прежнему ждем первую олимпийскую медаль наших спортсменов.
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У представителей Поднебесной 31 медаль, 15 из которых – золотые. Столько же наград высшей пробы и у хозяев соревнований. Однако у команды Японии меньше серебряных...
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