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Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года
Источник материала: ОНТ
Сегодня Александр Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития страны до 2025 года. Основные положения одобрены VI Всебелорусским народным собранием.
Цель – стабильность в обществе и рост благосостояния людей за счёт модернизации экономики, социального капитала, комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. А приоритеты – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.
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Сегодня Александр Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития страны до 2025 года. Основные положения одобрены VI Всебелорусским народным...
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