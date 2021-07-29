Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития Беларуси до 2025 года

Источник материала: ОНТ

Сегодня Александр Лукашенко утвердил программу социально-экономического развития страны до 2025 года. Основные положения одобрены VI Всебелорусским народным собранием.

Цель – стабильность в обществе и рост благосостояния людей за счёт модернизации экономики, социального капитала, комфортных условий для жизни, работы и самореализации человека. А приоритеты – счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер.

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