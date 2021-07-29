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Булочки синнабон – легкий пошаговый рецепт
Источник материала: ОНТ
Выбрали рецепт, по которому вы легко испечете вкусные булочки с корицей и нежным кремом.
Ингредиенты:
Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Дать ему подойти – можно накрыть полотенцем и оставить на минут 30.
После тесто необходимо один раз размять и раскатать прямоугольником. Смазать мягким сливочным маслом.
Сахар соединить с какао или корицей (а можно все вместе). Присыпать сверху масла, свернуть в рулет. С помощью ножа или зубной нити разделить на кусочки (6 или 8 штучек – какого размера хотите). Переложить в форму или на противень, дать немного отдохнуть тесту.
Выпекать до румянца при 180℃ (желательно с конвекцией). Это около 20-25 минут.
Соединить крем, ваниль, молоко и сахар. Получившимся кремом полить горячие булочки.
Фото: pixabay
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Выбрали рецепт, по которому вы легко испечете вкусные булочки с корицей и нежным кремом. Ингредиенты:⠀Для теста:250 мл молока70 г слив. масла100 г сахара + ваниль по...
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