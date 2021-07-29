Булочки синнабон – легкий пошаговый рецепт

Источник материала: ОНТ

Выбрали рецепт, по которому вы легко испечете вкусные булочки с корицей и нежным кремом.

Ингредиенты:

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Для теста:

250 мл молока

70 г слив. масла

100 г сахара + ваниль по желанию

1 ч. ложка дрожжей и щепотка соли

1 яйцо

550 г муки

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Для начинки:

100 г сахара + корица (можно заменить какао)

50-70 г слив. масла

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Для крема:

200 г творожного сыра

1 ст. ложка сах. пудры

1 пакетик ванильного сахара

3-4 ст. ложки молока ⠀

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Подогреть молоко со сливочным маслом до 30-40℃. Соединить с сахаром, солью, яйцом и дрожжами. Размешать.

Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Дать ему подойти – можно накрыть полотенцем и оставить на минут 30.

После тесто необходимо один раз размять и раскатать прямоугольником. Смазать мягким сливочным маслом.

Сахар соединить с какао или корицей (а можно все вместе). Присыпать сверху масла, свернуть в рулет. С помощью ножа или зубной нити разделить на кусочки (6 или 8 штучек – какого размера хотите). Переложить в форму или на противень, дать немного отдохнуть тесту.

Выпекать до румянца при 180℃ (желательно с конвекцией). Это около 20-25 минут.

Соединить крем, ваниль, молоко и сахар. Получившимся кремом полить горячие булочки.

Фото: pixabay

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