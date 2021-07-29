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Булочки синнабон – легкий пошаговый рецепт

29.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Булочки синнабон – легкий пошаговый рецепт

Выбрали рецепт, по которому вы легко испечете вкусные булочки с корицей и нежным кремом.

Ингредиенты:

Для теста:
250 мл молока
70 г слив. масла
100 г сахара + ваниль по желанию
1 ч. ложка дрожжей и щепотка соли
1 яйцо
550 г муки

Для начинки:
100 г сахара + корица (можно заменить какао)
50-70 г слив. масла

Для крема:
200 г творожного сыра
1 ст. ложка сах. пудры
1 пакетик ванильного сахара
3-4 ст. ложки молока ⠀

⠀⠀
Подогреть молоко со сливочным маслом до 30-40℃. Соединить с сахаром, солью, яйцом и дрожжами. Размешать.

Подсыпая муку, замесить мягкое тесто. Дать ему подойти – можно накрыть полотенцем и оставить на минут 30.

После тесто необходимо один раз размять и раскатать прямоугольником. Смазать мягким сливочным маслом. 

Сахар соединить с какао или корицей (а можно все вместе). Присыпать сверху масла, свернуть в рулет. С помощью ножа или зубной нити разделить на кусочки (6 или 8 штучек – какого размера хотите). Переложить в форму или на противень, дать немного отдохнуть тесту.  

Выпекать до румянца при 180℃ (желательно с конвекцией). Это около 20-25 минут. 

Соединить крем, ваниль, молоко и сахар. Получившимся кремом полить горячие булочки.   

Фото: pixabay

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Выбрали рецепт, по которому вы легко испечете вкусные булочки с корицей и нежным кремом. Ингредиенты:⠀Для теста:250 мл молока70 г слив. масла100 г сахара + ваниль по...
 
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