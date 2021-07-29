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«Следующий проект – это производство крафтовой бумаги из целлюлозы»: Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК

29.07.2021 22:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Следующий проект – это производство крафтовой бумаги из целлюлозы»: Роман Головченко посетил Светлогорский ЦКК

Выпуск востребованной продукции и освоение новых направлений! Но задача номер один для Светлогорского целлюлозно-картонного комбината – к 2023 году выход на проектную мощность производства беленой сульфатной целлюлозы. 

Это позволит в год получать до 400 тысяч тонн продукции, сейчас в полтора раза меньше. Инвестпроект начат ещё в 2012-м и только сейчас подходит к завершению. Открываются новые горизонты, а с ними и ставятся новые задачи. Из сырья, которое востребовано на внешних рынках, делать и собственный продукт.

Сейчас такая санитарно-гигиеническая продукция в основном импортируется. Реализация нового проекта позволит не только заполнить свой рынок, но и часть поставлять на экспорт. Большой спрос на такой товар в странах Азии. Китай – также основной покупатель целлюлозы. Именно в Поднебесную отправляется 60% белорусского сырья. 

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Выпуск востребованной продукции и освоение новых направлений! Но задача номер один для Светлогорского целлюлозно-картонного комбината – к 2023 году выход на...
 
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