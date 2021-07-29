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Ректор БГЭУ: с молодёжью нужно больше разговаривать, чтобы не получать отрицательные результаты в плане политических аспектов

29.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ректор БГЭУ: с молодёжью нужно больше разговаривать, чтобы не получать отрицательные результаты в плане политических аспектов

Одним из этапов переформатирования белорусского образования станет принятие соответствующего кодекса. Проверить, не слишком ли увлеклись теорией, на практике сможет Алексей Егоров – отныне он не только зампред комиссии по законодательству в нашем парламенте, но и ректор главного экономического вуза страны.

Ректор БГЭУ: с молодёжью нужно больше разговаривать, чтобы не получать отрицательные результаты в плане политических аспектов

Алексей Егоров, ректор Белорусского государственного экономического университета:
С людьми нужно разговаривать, будь это преподаватель маститый, доктор наук, или будь это студент-первокурсник, который еще даже во многом не понимает, куда он попал, нужно вести непосредственный диалог. И рассказывать, и разговаривать, потому что с нашей молодежью сегодня очень мало говорят, даже их родители. Поэтому мы получаем во многом такие отрицательные результаты в плане функционирования политических аспектов.

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Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
 
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