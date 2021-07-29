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«Каждый знает цену заработанному куску хлеба, поэтому никаких нарушений у нас абсолютно не было». О чём сказал новый ректор БГАТУ?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в руководстве некоторых вузов, ряде крупных предприятий, местной вертикали, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Но не везде преподаватели и студенты так далеки друг от друга и понимания реального положения дел. Например, в Белорусском государственном аграрном техническом университете, если верить новому ректору и бывшему первому проректору того же вуза, каждый из его подопечных четко знает, зачем приходит в аудиторию.
Николай Романюк, ректор Белорусского государственного аграрного технического университета:
И все же на общем фоне такое отношение к студентам, да и положение дел, скорее приятное исключение. Президент настаивает: в течение года вся система образования должна быть пересмотрена, дальше тянуть некуда.
Одним из этапов переформатирования белорусского образования станет принятие соответствующего кодекса.
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«Каждый знает цену заработанному куску хлеба, поэтому никаких нарушений у нас абсолютно не было». О чём сказал новый ректор БГАТУ?
Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения. Новые лица в...
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