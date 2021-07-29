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Украина отправила Литве колючую проволоку для забора с Беларусью

29.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Ситуация с мигрантами в Литве близка к критической. В стране уже более 3 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кризис вызывает все больше недовольства у местных жителей.

Украина отправила Литве колючую проволоку для забора с Беларусью

29 июля в центре Вильнюса прошла акция протеста против размещения лагеря мигрантов в местечке Девянишкес. Не дождавшись реакции местной власти, жители отправились в столицу.

Украина отправила Литве колючую проволоку для забора с Беларусью

Тем временем Украина решила принять участие в решении литовской проблемы с мигрантами. Киев предоставил Вильнюсу гуманитарную помощь в виде колючей проволоки, которой Литве не хватает для возведения забора на границе с Беларусью.

 
 
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Ситуация с мигрантами в Литве близка к критической. В стране уже более 3 000 беженцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кризис вызывает все больше...
 
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