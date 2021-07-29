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Автомобиль разорвало на две части. Подробности страшной аварии в Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 28 июля на 8-м километре трассы Минск – Радошковичи произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Легковушка въехала в барьерное ограждение.
В результате автомобиль разорвало на две части. Водитель оказался зажатым в конструкции. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.
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Новости Беларуси. 28 июля на 8-м километре трассы Минск – Радошковичи произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Легковушка въехала в барьерное...
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