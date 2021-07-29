Автомобиль разорвало на две части. Подробности страшной аварии в Минской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 28 июля на 8-м километре трассы Минск – Радошковичи произошла авария, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Легковушка въехала в барьерное ограждение.









В результате автомобиль разорвало на две части. Водитель оказался зажатым в конструкции. Он получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.