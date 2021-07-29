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Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области

29.07.2021 23:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя председателя КГБ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области

Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко.

Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области

Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович, до этого он был председателем Пуховичского районного Совета депутатов.

29 июля Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Подробнее здесь.

 
 
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Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя...
 
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