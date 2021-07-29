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Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя председателя КГБ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович, до этого он был председателем Пуховичского районного Совета депутатов.
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Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя...
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