Был заместителем председателя КГБ. Владимир Калач назначен инспектором по Минской области

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помощником Президента – инспектором по Минской области назначен Владимир Калач, который до настоящего времени занимал пост заместителя председателя КГБ, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Соответствующее кадровое решение принял глава государства Александр Лукашенко.





Президент также дал согласие на назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов. Руководить Мядельским районом теперь будет Александр Пранович, до этого он был председателем Пуховичского районного Совета депутатов.

29 июля Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений. Подробнее здесь .