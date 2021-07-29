Когда в тебя верят и поддерживают на высшем уровне. Все кадровые решения Президента в одном материале

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Преданность своему народу и государству – главная черта управленца. Об этом заявил Александр Лукашенко, принимая кадровые решения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новые лица в руководстве некоторых вузов, на ряде крупных предприятий и в местной вертикали.

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Глава государства признался, что по некоторым кандидатурам возвращал документы на дополнительное рассмотрение. Должности ответственные, а время сейчас непростое. И от тех, кому оказано высокое доверие, ждут результативной работы.

Кто был согласован на новые должности – в материале Алены Сыровой.





Кадровый четверг во Дворце Независимости. В списке назначенцев 16 фамилий, но, как окажется, в новой должности с 29 июля 17 человек. Все дело в том, что решение о назначении помощника Президента – инспектора по Минской области – глава государства принял за несколько часов до этой встречи. Да и предыдущее место службы кандидата накладывает отпечаток.

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Александр Лукашенко до 29 июля с большинством кандидатов на должности знаком был лишь заочно. И все же с некоторыми не единожды встречался в этих же стенах.





Генерала Васильева в должности сменит Александр Шастайло. Уже бывший первый замначальника криминальной милиции Гродненской области будет вникать в специфику гомельского региона.

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Аналогичный период адаптации в новом районе ждет и Виктора Замостика и Александра Прановича – они возглавят Ельский и Мядельский райисполкомы соответственно. Легче всех в плане переезда Николаю Полякову – он всего лишь сменит район Минска. Отныне этот человек главный в Центральном районе столицы.

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Не все из назначенцев сегодня приглашены во дворец. Например, генконсулы Беларуси в Нью-Йорке и Мюнхене согласованы заочно. А вот с представителями сферы образования Александр Лукашенко решил встретиться лично. Здесь продолжаются перестановки, Президент постепенно меняет руководство вузов. Прошлогодний экзамен они провалили.

Но не везде преподаватели и студенты так далеки друг от друга и понимания реального положения дел. Например, в Белорусском государственном аграрном техническом университете, если верить новому ректору и бывшему первому проректору того же вуза, каждый из его подопечных четко знает, зачем приходит в аудиторию.





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