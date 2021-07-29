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Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему

29.07.2021 23:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено более 550 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – почти 37 центнеров с гектара.

Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему

Сейчас для аграриев важно не снижать темпы, пока погода способствует уборочной кампании. Поэтому в полях механизаторы работают с раннего утра и до позднего вечера. Для некоторых жатва даже становится семейным делом.

Материал Анастасии Кончиц.

Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему

Успешная уборка зависит от целого ряда факторов. Это и погода, и исправность техники, и, конечно, хорошая команда механизаторов.

Для Станислава и Светланы опыт семейной уборочной первый. Решили попробовать – получилось. Видеть жену в роли помощника для бывалого механизатора сперва было непривычно, но к такой компании привыкаешь быстро. Тем более что работу на поле Станислав любит с детства.

Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему

Станислав Жигалов, механизатор сельхозпредприятия «Первый Белорусский»:
Отец всю жизнь в сельском хозяйстве работает. И я то же самое, пошел по пятам его. Технику люблю просто с детства, мне нравится на технике работать. Раньше какие комбайны были, а сейчас, намного лучше. Меньше работы.

Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему

Теперь можно с уверенностью сказать, что сельское хозяйство – дело семейное. Со своими обязанностями Светлана справляется на отлично, хотя такой опыт работы для нее в новинку. Смена деятельности и свежий воздух – своего рода отдых от домашних дел. Дети под присмотром бабушек и дедушек. А значит, можно полностью отдаться процессу уборки урожая.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено...
 
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