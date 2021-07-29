|
Когда жатва становится семейным делом. Эта пара работает на уборочной вместе, и вот почему
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено более 550 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность – почти 37 центнеров с гектара.
Сейчас для аграриев важно не снижать темпы, пока погода способствует уборочной кампании. Поэтому в полях механизаторы работают с раннего утра и до позднего вечера. Для некоторых жатва даже становится семейным делом.
Для Станислава и Светланы опыт семейной уборочной первый. Решили попробовать – получилось. Видеть жену в роли помощника для бывалого механизатора сперва было непривычно, но к такой компании привыкаешь быстро. Тем более что работу на поле Станислав любит с детства.
Станислав Жигалов, механизатор сельхозпредприятия «Первый Белорусский»:
Теперь можно с уверенностью сказать, что сельское хозяйство – дело семейное. Со своими обязанностями Светлана справляется на отлично, хотя такой опыт работы для нее в новинку. Смена деятельности и свежий воздух – своего рода отдых от домашних дел. Дети под присмотром бабушек и дедушек. А значит, можно полностью отдаться процессу уборки урожая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Минской области убрано 32 % от запланированных площадей зерновых и зернобобовых культур, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)