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Александр Михневич освобождён от должности посла Беларуси в Бельгии и постпреда при ЕС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге Александр Михневич освобожден от должности в связи с выходом в отставку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Михневич также освобожден от должности постоянного представителя Беларуси при Европейском союзе и Европейском сообществе по атомной энергии и по совместительству при Организации Североатлантического договора.
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Новости Беларуси. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии и по совместительству в Люксембурге Александр Михневич освобожден от должности в связи с...
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