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«Коллективный Запад» против «коллективного Лукашенко». Симулякры на службе пропаганды
Источник материала: UDF
Фото с сайта marketing.by
Что такое «коллективный Запад» и почему его не существует?
Когда СМИ говорят о «коллективном Западе», то подразумевают обычно Евросоюз, НАТО и США как единый действующий субъект. Например, «заветная цель коллективного Запада сегодня — Беларусь как плацдарм России», утверждают на «
Но «коллективный Запад» — это всё же понятие неконкретное, и никогда нельзя сказать точно, о каких именно странах, движениях и организациях речь, что в него входит. Это не реальный институт или объединение, а ярлык. Существует Евросоюз (куда не входит, например, Швейцария), существует НАТО (куда не входит англоязычная Австралия, зато входит такая «западная» страна, как Турция), существует G7 (куда входит Япония — не то «западная», не то «страна восходящего солнца»). «Коллективный Запад» — это нечто, чего не существует, это означающее без означаемого, то есть
Причём пропаганда сначала приписывает Западу ложное единство, будто это единый субъект, а затем критикует свой же выдуманный конструкт за якобы внутренние противоречия. Хотя для разных западных стран нормально иметь собственные интересы. Например, страны «коллективного Запада» США, Польша, Латвия и Литва выступают против «
Есть понятие
Образ «коллективного Запада» как единого субъекта даёт основания для конспирологии. Например, якобы у единого Запада (хотя, как вы выяснили выше, нет никакого единого Запада) есть некий конкретный замысел относительно Беларуси. Запад как нечто единое, во-первых, выглядит опаснее, а во-вторых, его проще ненавидеть целиком, чем разбираться в различиях и особенностях отдельных западных стран.
«Коллективный Запад» — это пропагандистский конструкт, инструментальный термин, который нужен для создания образа врага и искусственного обобщения всех «других», а затем искусственного разделения на «мы» и «они». Всеобъемлющий «враг» через такое название обретает сущность.
«Коллективный Запад» как неонацизм
Пропаганда играет на ценностях. В Беларуси существует общественный консенсус на тему отношения к нацизму и коллаборационизму в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В то же время нет консенсуса на тему легитимности власти Александра Лукашенко. Проводя исторические параллели и отождествляя оппонентов с нацистами, пропаганда тем самым добивается смыслового переноса — а с ним и нужного консенсуса относительно вопроса легитимности власти. Причём этот приём используют обе стороны внутрибеларусского конфликта: госпропаганда ухватилась за бело-красно-белый флаг, использовавшийся коллаборационистами во времена ВОВ, а пропагандисты протестного движения подчёркивают признаки диктатуры у беларусского режима и называют насилие над задержанными протестующими «фашизмом», а силовиков — «карателями».
В этом же русле интерпретируется и понятие «коллективного Запада», который госпропаганда пытается показать преемником нацистской Германии (что созвучно
«Коллективный Брюссель» и «коллективный Лукашенко»
«Коллективизация» в госСМИ Беларуси не ограничивается Западом. Например, на ОНТ появилось выражение «
Коллективным стал и Александр Лукашенко. На сайте БЕЛТА выражение «
«Коллективизация» Запада, Лукашенко и Брюсселя — это попытка противопоставить множество множеству, разделить мир на однозначные «мы» и «они». Такая ложная дилемма выполняет задачу мобилизации сторонников, сплочения против единого общего врага.
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Как пропаганда использует выражения «коллективный Запад», «коллективный Лукашенко» и «коллективный Брюссель» для создания образа единого врага и усиления...
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