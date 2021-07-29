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Что такое «коллективный Запад» и почему его не существует?

«Коллективный Запад» как неонацизм

«Коллективный Брюссель» и «коллективный Лукашенко»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Коллективный Запад» против «коллективного Лукашенко». Симулякры на службе пропаганды Как пропаганда использует выражения «коллективный Запад», «коллективный Лукашенко» и «коллективный Брюссель» для создания образа единого врага и усиления...

Когда СМИ говорят о «коллективном Западе», то подразумевают обычно Евросоюз, НАТО и США как единый действующий субъект. Например, «заветная цель коллективного Запада сегодня — Беларусь как плацдарм России», утверждают на «», поэтому наша страна и подверглась со стороны «коллективного Запада» «гибридной атаке».Но «коллективный Запад» — это всё же понятие неконкретное, и никогда нельзя сказать точно, о каких именно странах, движениях и организациях речь, что в него входит. Это не реальный институт или объединение, а ярлык. Существует Евросоюз (куда не входит, например, Швейцария), существует НАТО (куда не входит англоязычная Австралия, зато входит такая «западная» страна, как Турция), существует G7 (куда входит Япония — не то «западная», не то «страна восходящего солнца»). «Коллективный Запад» — это нечто, чего не существует, это означающее без означаемого, то естьПричём пропаганда сначала приписывает Западу ложное единство, будто это единый субъект, а затем критикует свой же выдуманный конструкт за якобы внутренние противоречия. Хотя для разных западных стран нормально иметь собственные интересы. Например, страны «коллективного Запада» США, Польша, Латвия и Литва выступают против «», а Германия, Франция и Австрия поддерживают проект.Есть понятие. В этом значении Запад рассматривают не как единый действующий субъект, в отличие от «коллективного Запада», а как совокупность разных субъектов. При этом исследователи расходятся во мнениях, какие именно страны и культуры относятся к западной цивилизации. Например, некоторые относят к ней ту самую Россию, где сегодня так сильна антизападная риторика.Образ «коллективного Запада» как единого субъекта даёт основания для. Например, якобы у единого Запада (хотя, как вы выяснили выше, нет никакого единого Запада) есть некий конкретный замысел относительно Беларуси. Запад как нечто единое, во-первых, выглядит опаснее, а во-вторых, его проще ненавидеть целиком, чем разбираться в различиях и особенностях отдельных западных стран.«Коллективный Запад» — это пропагандистский конструкт, инструментальный термин, который нужен для создания образа врага и искусственноговсех «других», а затем искусственного. Всеобъемлющий «враг» через такое название обретает сущность.Пропаганда играет на ценностях. В Беларуси существует общественный консенсус на тему отношения к нацизму и коллаборационизму в годы Великой Отечественной войны (ВОВ). В то же время нет консенсуса на тему легитимности власти Александра Лукашенко. Проводя исторические параллели и отождествляя оппонентов с нацистами, пропаганда тем самым добивается смыслового переноса — а с ним и нужного консенсуса относительно вопроса легитимности власти. Причём этот приём используют обе стороны внутрибеларусского конфликта: госпропаганда ухватилась за бело-красно-белый флаг, использовавшийся коллаборационистами во времена ВОВ, а пропагандисты протестного движения подчёркивают признаки диктатуры у беларусского режима и называют насилие над задержанными протестующими «фашизмом», а силовиков — «карателями».В этом же русле интерпретируется и понятие «коллективного Запада», который госпропаганда пытается показать преемником нацистской Германии (что созвучно). Так, Александр Лукашенко в своей речи 22 июня в Брестской крепости заявил, что «коллективный Запад продолжает грезить о новом “броске на Восток”», проводя параллели между нападением нацистской Германии на СССР и сегодняшним давлением Евросоюза и США на Беларусь и Россию. «Коллективный Запад» приравнивается к нацистской Германии, но это. Ведь такие западные страны, как Великобритания и США, боролись против нацизма вместе с СССР, а Великобритания даже вступила в войну с Гитлеров раньше СССР.«Коллективизация» в госСМИ Беларуси не ограничивается Западом. Например, на ОНТ появилось выражение «». Из сюжета неясно, что имеется в виду.Коллективным стал и Александр Лукашенко. На сайте БЕЛТА выражение «» означает, по версиям разных экспертов, участников Всебеларусского народного собрания или представителей власти. А по версии парламентария, которую он озвучил в интервью на, «коллективный Лукашенко» — это «его электорат, это люди, которые за него голосовали».«Коллективизация» Запада, Лукашенко и Брюсселя — это попытка противопоставить множество множеству,. Такаявыполняет задачу мобилизации сторонников, сплочения против единого общего врага.