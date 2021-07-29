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Российские негосСМИ о признании экстремистским телеканала «Белс*т TV»
Источник материала: UDF
Фото: РИА Новости
Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для
Российские медиа, освещая тему телеканала «Белс*т TV» явно выделяют его «польскость», что подчеркивает сегментацию информационных ресурсов по принципу «мы – они». И для российских (независимо от собственника) СМИ «Белс*т» это «они» – чужие. Формируется и транслируется нарратив, что сотрудничество, даже пассивное, с «не своим» ресурсом нежелательно и опасно. Последнее достигается посредством нарочитого описания «мер наказания» за репосты информации, сотрудничество и т.д. Суть подхода: вызвать у аудитории опасения пользоваться «не своими» источниками информации.
Второй особенностью поведения, общей для российских негосударственных СМИ в данном кейсе является единообразная (вплоть до оборотов речи, отдельных фраз) подача информации. Нетипичным (и также общим) является отсутствие эмоциональной окраски. Кроме линии мы-они, иных попыток «зацепить» аудиторию за переживания нет. То, что находится в поле «они» недостойно эмоций.
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Новость о признании экстремистскими всех информационных ресурсов телеканала «Белс*т TV» была замеченна российскими СМИ.
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