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Российские негосСМИ о признании экстремистским телеканала «Белс*т TV»

30.07.2021 06:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Российские негосСМИ о признании экстремистским телеканала «Белс*т TV»
Фото: РИА Новости
Новость о признании 27 июля судом Железнодорожного района Гомеля экстремистскими всех информационных ресурсов телеканала «Белс*т TV» была замеченна российскими СМИ. Наиболее активно отреагировали негосударственные медиа. Рассмотрим как они оценивают ситуацию с «Белс*т TV», какие основные тезисы транслируют в информационное поле.

Краткие выводы из статьи Алисы Николаевой для Media IQ цитирует UDF.

Российские медиа, освещая тему телеканала «Белс*т TV» явно выделяют его «польскость», что подчеркивает сегментацию информационных ресурсов по принципу «мы – они». И для российских (независимо от собственника) СМИ «Белс*т» это «они» – чужие. Формируется и транслируется нарратив, что сотрудничество, даже пассивное, с «не своим» ресурсом нежелательно и опасно. Последнее достигается посредством нарочитого описания «мер наказания» за репосты информации, сотрудничество и т.д. Суть подхода: вызвать у аудитории опасения пользоваться «не своими» источниками информации.

Второй особенностью поведения, общей для российских негосударственных СМИ в данном кейсе является единообразная (вплоть до оборотов речи, отдельных фраз) подача информации. Нетипичным (и также общим) является отсутствие эмоциональной окраски. Кроме линии мы-они, иных попыток «зацепить» аудиторию за переживания нет. То, что находится в поле «они» недостойно эмоций.
 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новость о признании экстремистскими всех информационных ресурсов телеканала «Белс*т TV» была замеченна российскими СМИ.
 
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