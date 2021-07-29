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«Шахтер» заработал 610 тысяч евро, остальные белорусские клубы — по 350 тысяч
Источник материала: Навiны
Все белорусские клубы — солигорский «Шахтер», брестское «Динамо», БАТЭ и жодинское «Торпедо» — вылетели из Лиги конференций.
Чемпион страны «Шахтер» пропустил вперед «Фолу» (1:3 по сумме двух встреч) из Люксембурга, БАТЭ
Все белорусские клубы получат УЕФА по 350 тысяч евро, «Шахтер» дополнительно заработает еще 260 тысяч евро, поскольку в ранге чемпиона Беларуси не добрался до группового раунда еврокубка.
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Все белорусские клубы — солигорский «Шахтер», брестское «Динамо», БАТЭ и жодинское «Торпедо» — вылетели из Лиги конференций.
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