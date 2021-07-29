«Шахтер» заработал 610 тысяч евро, остальные белорусские клубы — по 350 тысяч

Все белорусские клубы — солигорский «Шахтер», брестское «Динамо», БАТЭ и жодинское «Торпедо» — вылетели из Лиги конференций.





Чемпион страны «Шахтер» пропустил вперед «Фолу» (1:3 по сумме двух встреч) из Люксембурга, БАТЭ уступил «Динамо» из Батуми (2:4), «Торпедо-БелАЗ» потерпело поражение от «Копенгагена» (1:8), а брестское «Динамо» не справилось с чешской «Викторией» (2:4). Все команды выбыли на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги конференций, передает Рressball.by .

Все белорусские клубы получат УЕФА по 350 тысяч евро, «Шахтер» дополнительно заработает еще 260 тысяч евро, поскольку в ранге чемпиона Беларуси не добрался до группового раунда еврокубка.