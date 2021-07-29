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Беляцкий остается за решеткой
Источник материала: Партизан
Главе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому отказали в изменении меры пресечения, сообщает ПЦ в четверг.
"Главе правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому отказали в изменении меры пресечения. Он остаётся в СИЗО №1", - говорится в телеграм-канале "Весны".
Там уточняется,
Правозащитники напомнили, что их коллеги Алесь Беляцкий, Валентин Стефановича и Владимир Лабкович находятся под стражей уже 15 дней.
Как сообщалось, 14 июля белорусские правоохранительные органы пришли в целый ряд неправительственных организаций, среди которых правозащитные и общественные организации.
В "Весне" уточнял, что их коллеги были задержаны по делу о беспорядках и уклонении от уплаты налогов.
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Главе незарегистрированного в Беларуси правозащитного центра "Весна" Алесю Беляцкому отказали в изменении меры пресечения, сообщает ПЦ в четверг.
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