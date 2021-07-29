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Кочанова предложила открыть отделы госсимволики в минских магазинах

30.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Наталья Кочанова считает, что во всех магазинах должны быть отделы сувениров с государственной символикой.



Об этом она заявила на заседании Мингорисполкома, где в том числе обсуждается столичная госторговля, передает БелТА.

Также, пишет Office Life, по мнению Кочановой, гособъединение «Столичная торговля и услуги» работает неэффективно, у него размыты функции.

«Столичная торговля и услуги» — это минский оператор госретейла. Непосредственно на юрлице числятся торговые центры «Партизанский» и «Столица», а также бар BeerLoga в центре Минска. Кроме того, объединению подчиняются универмаг «Беларусь», сеть «Радзивилловский», Комаровский рынок, отель «Европа» и другие организации из сферы услуг и торговли.
 
Теги: Минск
 
 
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Наталья Кочанова считает, что во всех магазинах должны быть отделы сувениров с государственной символикой.
 
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