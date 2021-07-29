|
Кочанова предложила открыть отделы госсимволики в минских магазинах
Источник материала: Партизан
Наталья Кочанова считает, что во всех магазинах должны быть отделы сувениров с государственной символикой.
Об этом она заявила на заседании Мингорисполкома, где в том числе обсуждается столичная госторговля,
Также,
«Столичная торговля и услуги» — это минский оператор госретейла. Непосредственно на юрлице числятся торговые центры «Партизанский» и «Столица», а также бар BeerLoga в центре Минска. Кроме того, объединению подчиняются универмаг «Беларусь», сеть «Радзивилловский», Комаровский рынок, отель «Европа» и другие организации из сферы услуг и торговли.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наталья Кочанова считает, что во всех магазинах должны быть отделы сувениров с государственной символикой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)