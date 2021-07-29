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Экс-президента Сальвадора объявили в международный розыск

30.07.2021 07:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти Сальвадора объявили в международный розыск бывшего президента и вице-президента страны Сальвадора Санчеса Серена, а также еще четверых членов правительства бывшего президента Маурисио Фунеса, местонахождение которых неизвестно, по делу о незаконном обогащении и отмывании средств, пишет РИА Новости.



"Суд постановил задержать пятерых обвиняемых и выдать ордер на арест в отношении пяти скрывающихся человек... Судья также распорядился, выдать красный формуляр Интерпола в отношении 5 беглецов, в том числе бывшего президента Санчеса Серена и Херсона Мартинеса (бывший министр общественных работ), который называл себя "народным каменщиком", - написал президент Сальвадора Найиб Букеле  в своем блоге в Twitter.

К настоящему моменту по обвинению в незаконном обогащении и отмывании средств в 2009-2014 годах задержаны министры здравоохранения, финансов, труда и заместитель министра сельского хозяйства из кабинета президента Маурисио Фунеса.

Местонахождение заместителя министра технологий, которого также намерены арестовать, пишет ru.oxu.az, не установлено.

Согласно данным обвинения, в администрации экс-президента Фунеса было организовано хищение государственных средств - утвержденная законодательным собранием сумма расходов правительства по одной из статей выросла с 80 до 351 миллиона долларов, а бывший министр финансов без необходимой авторизации осуществлял денежные переводы чиновникам правительства в виде премий и незаконных бонусов.

Сальвадор Санчес Серен занимал в 2009-2014 годах должность вице-президента Сальвадора, после чего на пять лет возглавил республику. Сейчас Санчесу Серену 77 лет.
 
 
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Власти Сальвадора объявили в международный розыск бывшего президента и вице-президента страны Сальвадора Санчеса Серена, а также еще четверых членов...
 
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