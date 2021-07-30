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«Люди концентрируют внимание не там, где главное». Директор центра семейной психологии рассказал, почему не ладится в семье
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
У каждого свои «отряды тараканов» личные, и они навстречу друг другу или в битву идут, или иногда сотрудничают тараканы очень хорошо. Бывают прямо такие дружные-дружные «тараканчики». Но люди не знают этого секрета. У семьи, у любой семьи есть коллективное надсознание. То есть то, что происходит в семье, часто на личном уровне не решается. Можно себя совершенствовать, ходить к психологам, ходить бог знает куда, заниматься улучшением своих качеств. А в семье не ладится. Почему? Потому что у семьи есть свои уровни влияния на человека.
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«Люди концентрируют внимание не там, где главное». Директор центра семейной психологии рассказал, почему не ладится в семье
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
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