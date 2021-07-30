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У них здоровые дети, нет неврозов, никто не болеет. Как живут пары, в которых женщина зарабатывает больше?

30.07.2021 06:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

У них здоровые дети, нет неврозов, никто не болеет. Как живут пары, в которых женщина зарабатывает больше?

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
А нет ли у современных мужчин – коснусь темы денег – что действительно мужчина должен зарабатывать больше? Ведь бывает, когда пара сходится, они женятся, живут, и тут происходит такой момент, когда женщина начинает развиваться, зарабатывать больше. Не чувствует ли он в этот момент себя каким-то нереализованным, потому что, как по мне, измены часто случаются на этой почве. Как говорил Фрейд, мужчина, нереализованный в жизни как мужчина, реализует себя через постель.

У них здоровые дети, нет неврозов, никто не болеет. Как живут пары, в которых женщина зарабатывает больше?

Андрей Туровец, директор центра семейной психологии:
Если у мужчины комплекс неполноценности по поводу денег, либо по любому другому поводу – потенции, автомобиля, раздут комплекс неполноценности, конечно, это проблемы. Если мужчина компетентен, и он говорит: «Да, я понимаю, что твоя профессия приносит больше денег. Я готов тебя поддержать, я готов тебе даже в этом помогать и быть вторым лицом в твоем предприятии, пожалуйста». Такие случаи есть, и это очень эффективные пары. Очень эффективные экономически, психологически, у них здоровые дети, у них нет неврозов, никто не болеет. И это нормально для этой семьи, для этой пары. А если невротический комплекс у мужчины есть, конечно, будут трудности.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
А его можно как-то вылечить?

Андрей Туровец:
Всех вылечим.

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