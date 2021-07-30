«Мои селфи — это тарелки с едой» — фудкоуч и предприниматель о поиске заветного work-life balance и ресурса для продуктивности

Источник материала: ProBusiness



Ксения Вятская. Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

Ксения Вятская — один из первых белорусских гастроэнтузиастов, фудкоуч и предприниматель. Ее проект еженедельно проводит городские маркеты фермерских продуктов, осуществляет доставку продуктовых наборов и предлагает самим фермерам бизнес-консультации и PR-сопровождение. При этом Ксения — мама троих детей и вместе с семьей живет в далекой деревне и самостоятельно ведет хозяйство.

В партнерском проекте «Про бизнес» и бренда FRUDS Ксения рассказала, как при своей бешеной загрузке находит время для себя и остается в ресурсном состоянии для новых свершений.

О том, как Ксения с мужем основали свой проект, можно почитать здесь .



C Ксенией мы встречаемся на субботнем маркете. В этот раз для проведения мероприятия пришлось экстренно менять локацию — привычная площадка в последний момент не смогла принять маркет. Ксения признается, что вместе с мужем они готовили новое пространство до 2 часов ночи, чтобы утром гости могли застать их в полной готовности.

«Однажды арендатор поднял цену в два раза»: почему в бизнесе нужно быть готовым к сюрпризам

— Сюрпризы в бизнесе происходят постоянно: что-то срывается, внезапно меняется, закрывается… Например, у нас был случай, когда арендодатель заглянул на маркет и решил на будущее поднять цену в два раза, потому что увидел, что торговля идет хорошо. И к таким поворотам нужно быть готовым.

Для этого предпринимателю просто необходимо воспитывать в себе умение мобилизовать ресурсы и в экстренном порядке перераспределить их. Поэтому для меня очень важно знать, что есть еще внутри запас энергии и инициативы, чтобы справиться с любыми вызовами.



Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

Сейчас проект сотрудничает с более чем 600 фермерами из Беларуси. Для сравнения, полтора года назад их было около 200. Среди них производители сыров, копченостей, сладостей и меда, плодово-овощной продукции и многого другого.

Маркеты проводятся в Минске каждую субботу. Здесь традиционно представлено несколько десятков наиболее активных партнеров. Стараемся добавлять разнообразия в программу и приглашать новых участников, чтобы знакомить горожан с фермерской продукцией.

Этот год для наших фермеров пока складывается довольно удачно. Из-за жаркой погоды урожай вызревает даже раньше срока, поэтому пик сезона пришелся на июль. К тому же по сравнению с прошлым годом люди стали активнее посещать мероприятия на открытом воздухе. Это помогает привлекать больше покупателей на маркеты. В день у нас может быть от 1000 посетителей, и почти каждый что-нибудь да купит.



Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

Помимо маркетов, каждую неделю мы с мужем собираем для покупателей наборы фермерских продуктов. Идея такой инициативы появилась в начале 2020 года и оказалась как раз кстати — сегмент доставки продуктов питания начал стремительно расти.

По данным исследования E-data, более 33% взрослого населения Беларуси хотя бы раз пользовались сервисами доставки готовой еды и продуктов питания.



Мы каждую неделю отводим один день целиком для того, чтобы собрать продукты от фермеров, сформировать наборы с учетом предпочтений покупателей и доставить их. Обычно собираем все в среду, доставляем по четвергам, а в пятницу уже начинаем подготовку к маркету.

Помимо организации маркетов и доставки продуктов, я работаю в качестве фудкоуча, блогера и консультанта для фермеров по продвижению. Такая загрузка предполагает десятки встреч, регулярные съемки и написание контента, звонки и планирование.



Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

Я посещала много бизнес-консультаций и семинаров. Но когда речь заходит о тайм-менеджменте и планировании рабочего времени, я понимаю, что это никак в мою жизнь не впишется. Вообще, для мам тайм-менеджмента не существует, по крайней мере когда у детей каникулы. Я, например, летом превращаюсь в конвейер по производству любимых блюд и развлечений.

Техники work-life баланса и четкого планирования могут подойти кому-то более системному. Я устроена иначе и давно это приняла. Поэтому я научилась органично чувствовать себя в своей собственной, пусть хаотичной, но системе рабочей загрузки. У меня свой есть жизненный распорядок, и я кайфую от того, что смогла выстроить его под свои собственные правила.

«Личное время с чашкой кофе каждое утро»: вот когда на самом деле начинается работа

Мой обычный день начинается около 6 утра. В семье я встаю раньше всех. У меня есть утренний ритуал для того, чтобы зарядиться на весь день, — я ухожу делать зарядку в поле. Делаю упражнения, наблюдая за природой, а потом просто несколько минут лежу, глядя в небо, — это помогает мне упорядочить мысли и настроиться на продуктивный день.

Затем я возвращаюсь домой и начинаю готовить завтрак для всей семьи. Это большая задача, т.к. нас пятеро. Когда все проснулись и поели, у меня всегда есть пауза на 10 минут для себя — я выхожу на веранду с кружкой, которая досталась мне от бабушки, и пью кофе. И все в семье знают, что это мое личное время.



Ксения Вятская. Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

Именно в этот короткий перерыв у меня обычно рождаются все лучшие идеи. Так я придумываю новые проекты или составляю контент-планы для ведения соцсетей. Мой рабочий день на самом деле стартует ровно в этот момент.

Со стороны кажется, что я расслабляюсь и погружена в себя, но на самом деле я максимально сконцентрирована и уже вовсю выстраиваю бизнес-процессы. Каждый день у меня запланированы встречи с фермерами для консультаций, съемок контента и договоренностей по приобретению продуктов. Мне нужно хотя бы пару раз в неделю взять интервью у фермеров, снять фото и видео, подготовить материалы к публикации. Для меня очень важно, чтобы у ресурса сохранялась образовательная миссия, которая заключается в развитии и популяризации гастрономии, традиционной локальной белорусской кухни.

Обычно единственный относительно свободный день — воскресенье. Обязательно нужно оставлять хотя бы один день в неделю для погружения в семью, отношения и отдых. Это помогает оставаться в ресурсе.

В целом свой график я назвала бы довольно напряженным.

Но если не научиться справляться со стрессом и постоянно быть только в работе, то можно упустить свою собственную жизнь. Для меня важно выстраивать нормальные человеческие отношения, и для этого я стараюсь находить время и силы.

Мое отношение к работе постепенно трансформируется. В 20 лет мне казалось, что все нужно успеть, чего-то достичь, стать успешной, богатой… Сейчас пришла к осознанию, что главного я уже достигла — потому что я сама уже есть. Это ведь главная ценность — человек, его близкие и моменты вместе с ними. А «достигаторство» пора оставлять как отжившую концепцию в прошлом.

«В еде важна честность перед собой»: как находить ресурс в продуктах и не стать их заложником

Для меня главный ресурс и источник энергии — это, конечно, еда. Вся моя жизнь тесно связана с гастрономией, поэтому именно от классных вкусных продуктов я испытываю особенное удовольствие. Во время длинного загруженного дня меня выручают вкусные перекусы — минутка наедине с едой.



Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

Но, конечно, любовь к еде сопряжена с тем, что нужно тщательно выбирать, что именно пробовать. У людей в природе заложено любопытство. Но часто вместо того, чтобы пробовать новые необычные продукты, мы заменяем это наращиванием количества потребляемых калорий.

Мы просто едим одни и те же блюда во все большем объеме. Этот путь в никуда. Жизнь гастроэнтузиаста и фуд-коуча связана с тем, что я постоянно пробую продукты. Меня постоянно угощают, просят дать отзыв на те или иные продукты. От такого изобилия голова пойдет кругом. Да и я уже просто не могу себе позволить потреблять все больше и больше. Поэтому я вывела для себя модель: я ем и пробую абсолютно все, но понемногу.

Конечно, еда для меня — не 100% отдых. В процессе я все равно продолжаю отчасти работать. Если я пробую новый продукт, то тут же думаю, как рассказать своей аудитории о нем, стоит ли добавить его в набор продуктов в ближайшее время, как можно этот продукт встроить в привычную систему питания, какие блюда он может дополнить и т.д. Почти каждый свой прием пищи я фотографирую. Мой телефон просто забит снимками блюд и продуктов. Я как-то увидела в телефоне подружки десятки селфи и поняла, что мои селфи — это тарелки!



Фото: Ксения Деревяго, probusiness.io

К слову, моему главному источнику удовольствий был брошен вызов. Полгода назад я переболела COVID-19 и на время лишилась вкуса и обоняния. Это стало для меня испытанием. Но я решила воспринимать его как очередной эксперимент. И благодаря нему поняла, сколько именно пищи нужно организму. Оказалось, что совсем немного. Главное — разнообразие. С тех пор я продолжаю есть много разных продуктов по чуть-чуть, буквально по кусочку, чтобы насладиться вкусом.

Поэтому мне лучше всего подходят продукты, которые удобно взять с собой и перекусить буквально за пару минут, не выпадая надолго из рабочего процесса.

И, конечно, должно быть вкусно, иначе — в чем смысл? Я в целом уже прекрасно знаю, какие продукты мне подходят, и стараюсь делать выбор осознанно. В еде важна честность перед собой: действительно тебе понравилось или ты просто получил дозу калорий и через пять минут захочешь еще?

А еще я пришла к мысли, что себя нельзя корить и осуждать за любовь или нелюбовь к еде. Не понравилось — не доедай через силу. Понравилось — ешь и не стесняйся. И пробуй — это главное. Я уверена, что многие даже не подозревают, какое огромное разнообразие вкусов еще для себя не открыли.

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Его удобно брать с собой даже в самой маленькой сумке

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Не нужно хранить в холодильнике: бери несколько упаковок на весь день

Никаких крошек: можно перекусить в машине, в офисе, по дороге на встречу

Никакого шума. Есть минутка во время созвона?

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Объем 150 г оптимально подходит для легкого, но сытного перекуса.



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