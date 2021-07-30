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«Мои селфи — это тарелки с едой» — фудкоуч и предприниматель о поиске заветного work-life balance и ресурса для продуктивности
30.07.2021 06:29 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ксения Вятская — один из первых белорусских гастроэнтузиастов, фудкоуч и предприниматель. Ее проект еженедельно проводит городские маркеты фермерских продуктов, осуществляет доставку продуктовых наборов и предлагает самим фермерам бизнес-консультации и PR-сопровождение. При этом Ксения — мама троих детей и вместе с семьей живет в далекой деревне и самостоятельно ведет хозяйство.
В партнерском проекте «Про бизнес» и бренда
«Однажды арендатор поднял цену в два раза»: почему в бизнесе нужно быть готовым к сюрпризам
— Сюрпризы в бизнесе происходят постоянно: что-то срывается, внезапно меняется, закрывается… Например, у нас был случай, когда арендодатель заглянул на маркет и решил на будущее поднять цену в два раза, потому что увидел, что торговля идет хорошо. И к таким поворотам нужно быть готовым.
Для этого предпринимателю просто необходимо воспитывать в себе умение мобилизовать ресурсы и в экстренном порядке перераспределить их. Поэтому для меня очень важно знать, что есть еще внутри запас энергии и инициативы, чтобы справиться с любыми вызовами.
Сейчас проект сотрудничает с более чем 600 фермерами из Беларуси. Для сравнения, полтора года назад их было около 200. Среди них производители сыров, копченостей, сладостей и меда, плодово-овощной продукции и многого другого.
Маркеты проводятся в Минске каждую субботу. Здесь традиционно представлено несколько десятков наиболее активных партнеров. Стараемся добавлять разнообразия в программу и приглашать новых участников, чтобы знакомить горожан с фермерской продукцией.
Этот год для наших фермеров пока складывается довольно удачно. Из-за жаркой погоды урожай вызревает даже раньше срока, поэтому пик сезона пришелся на июль. К тому же по сравнению с прошлым годом люди стали активнее посещать мероприятия на открытом воздухе. Это помогает привлекать больше покупателей на маркеты. В день у нас может быть от 1000 посетителей, и почти каждый что-нибудь да купит.
Помимо маркетов, каждую неделю мы с мужем собираем для покупателей наборы фермерских продуктов. Идея такой инициативы появилась в начале 2020 года и оказалась как раз кстати — сегмент доставки продуктов питания начал стремительно расти.
Помимо организации маркетов и доставки продуктов, я работаю в качестве фудкоуча, блогера и консультанта для фермеров по продвижению. Такая загрузка предполагает десятки встреч, регулярные съемки и написание контента, звонки и планирование.
Я посещала много бизнес-консультаций и семинаров. Но когда речь заходит о тайм-менеджменте и планировании рабочего времени, я понимаю, что это никак в мою жизнь не впишется. Вообще, для мам тайм-менеджмента не существует, по крайней мере когда у детей каникулы. Я, например, летом превращаюсь в конвейер по производству любимых блюд и развлечений.
Техники work-life баланса и четкого планирования могут подойти кому-то более системному. Я устроена иначе и давно это приняла. Поэтому я научилась органично чувствовать себя в своей собственной, пусть хаотичной, но системе рабочей загрузки. У меня свой есть жизненный распорядок, и я кайфую от того, что смогла выстроить его под свои собственные правила.
«Личное время с чашкой кофе каждое утро»: вот когда на самом деле начинается работа
Мой обычный день начинается около 6 утра. В семье я встаю раньше всех. У меня есть утренний ритуал для того, чтобы зарядиться на весь день, — я ухожу делать зарядку в поле. Делаю упражнения, наблюдая за природой, а потом просто несколько минут лежу, глядя в небо, — это помогает мне упорядочить мысли и настроиться на продуктивный день.
Затем я возвращаюсь домой и начинаю готовить завтрак для всей семьи. Это большая задача, т.к. нас пятеро. Когда все проснулись и поели, у меня всегда есть пауза на 10 минут для себя — я выхожу на веранду с кружкой, которая досталась мне от бабушки, и пью кофе. И все в семье знают, что это мое личное время.
Именно в этот короткий перерыв у меня обычно рождаются все лучшие идеи. Так я придумываю новые проекты или составляю контент-планы для ведения соцсетей. Мой рабочий день на самом деле стартует ровно в этот момент.
Со стороны кажется, что я расслабляюсь и погружена в себя, но на самом деле я максимально сконцентрирована и уже вовсю выстраиваю бизнес-процессы.Каждый день у меня запланированы встречи с фермерами для консультаций, съемок контента и договоренностей по приобретению продуктов. Мне нужно хотя бы пару раз в неделю взять интервью у фермеров, снять фото и видео, подготовить материалы к публикации. Для меня очень важно, чтобы у ресурса сохранялась образовательная миссия, которая заключается в развитии и популяризации гастрономии, традиционной локальной белорусской кухни.
Обычно единственный относительно свободный день — воскресенье. Обязательно нужно оставлять хотя бы один день в неделю для погружения в семью, отношения и отдых. Это помогает оставаться в ресурсе.
В целом свой график я назвала бы довольно напряженным.
Но если не научиться справляться со стрессом и постоянно быть только в работе, то можно упустить свою собственную жизнь. Для меня важно выстраивать нормальные человеческие отношения, и для этого я стараюсь находить время и силы.
Мое отношение к работе постепенно трансформируется. В 20 лет мне казалось, что все нужно успеть, чего-то достичь, стать успешной, богатой… Сейчас пришла к осознанию, что главного я уже достигла — потому что я сама уже есть. Это ведь главная ценность — человек, его близкие и моменты вместе с ними. А «достигаторство» пора оставлять как отжившую концепцию в прошлом.
«В еде важна честность перед собой»: как находить ресурс в продуктах и не стать их заложником
Для меня главный ресурс и источник энергии — это, конечно, еда. Вся моя жизнь тесно связана с гастрономией, поэтому именно от классных вкусных продуктов я испытываю особенное удовольствие. Во время длинного загруженного дня меня выручают вкусные перекусы — минутка наедине с едой.
Но, конечно, любовь к еде сопряжена с тем, что нужно тщательно выбирать, что именно пробовать. У людей в природе заложено любопытство. Но часто вместо того, чтобы пробовать новые необычные продукты, мы заменяем это наращиванием количества потребляемых калорий.
Мы просто едим одни и те же блюда во все большем объеме. Этот путь в никуда.Жизнь гастроэнтузиаста и фуд-коуча связана с тем, что я постоянно пробую продукты. Меня постоянно угощают, просят дать отзыв на те или иные продукты. От такого изобилия голова пойдет кругом. Да и я уже просто не могу себе позволить потреблять все больше и больше. Поэтому я вывела для себя модель: я ем и пробую абсолютно все, но понемногу.
Конечно, еда для меня — не 100% отдых. В процессе я все равно продолжаю отчасти работать. Если я пробую новый продукт, то тут же думаю, как рассказать своей аудитории о нем, стоит ли добавить его в набор продуктов в ближайшее время, как можно этот продукт встроить в привычную систему питания, какие блюда он может дополнить и т.д. Почти каждый свой прием пищи я фотографирую. Мой телефон просто забит снимками блюд и продуктов. Я как-то увидела в телефоне подружки десятки селфи и поняла, что мои селфи — это тарелки!
К слову, моему главному источнику удовольствий был брошен вызов. Полгода назад я переболела COVID-19 и на время лишилась вкуса и обоняния. Это стало для меня испытанием. Но я решила воспринимать его как очередной эксперимент. И благодаря нему поняла, сколько именно пищи нужно организму. Оказалось, что совсем немного. Главное — разнообразие. С тех пор я продолжаю есть много разных продуктов по чуть-чуть, буквально по кусочку, чтобы насладиться вкусом.
Поэтому мне лучше всего подходят продукты, которые удобно взять с собой и перекусить буквально за пару минут, не выпадая надолго из рабочего процесса.
И, конечно, должно быть вкусно, иначе — в чем смысл?Я в целом уже прекрасно знаю, какие продукты мне подходят, и стараюсь делать выбор осознанно. В еде важна честность перед собой: действительно тебе понравилось или ты просто получил дозу калорий и через пять минут захочешь еще?
А еще я пришла к мысли, что себя нельзя корить и осуждать за любовь или нелюбовь к еде. Не понравилось — не доедай через силу. Понравилось — ешь и не стесняйся. И пробуй — это главное. Я уверена, что многие даже не подозревают, какое огромное разнообразие вкусов еще для себя не открыли.
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«Мои селфи — это тарелки с едой» — фудкоуч и предприниматель о поиске заветного work-life balance и ресурса для продуктивности
Ксения Вятская - один из первых белорусских гастроэнтузиастов, фудкоуч и предприниматель. Ее проект еженедельно проводит городские маркеты фермерских продуктов,...
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