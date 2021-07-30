Белорусские спортсмены продолжают борьбу за медали на Олимпиаде в Токио

Источник материала: ОНТ

Белорусские спортсмены без медалей и практически без локальных успехов на Олимпиаде в Токио.

В своем первом же поединке на Играх дзюдоист Никита Свирид в весовой категории до 100 килограммов проиграл Карлу-Рихарду Фрею из Германии. Немецкий спортсмен победил, а белорусу потребовалась помощь медиков. Выступление завершили две наши лучницы Карина Козловская и Карина Дёминская, которая добралась до 1/16 финала, но уступила Алехандре Валенсии. В академической гребле в финалах «B» выступили два наших экипажа. У мужчин Сергей Володько и Дмитрий Фурман финишировали вторыми, но лишь в утешительном финале – это 8-е итоговое место. В классе лёгких гонок Елена Фурман и Инна Никулина заняли 11-е место. Не вышли в финальные заплывы наши пловцы. На дистанции 100 метров баттерфляем Евгений Цуркин показал лишь 42-й результат. В смешанной комбинированной эстафете 4х100 м белорусская команда заняла в своём заплыве последнее место.

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