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Уборочная-2021: урожай собрали с трети площадей

30.07.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2021: урожай собрали с трети площадей

В нашей стране погода подносит сюрпризы. Жара сопровождается дождями и грозами. Но аграрии, несмотря на катаклизмы, не сбавляют темпы. Жатва в самом разгаре. В день прибавляют практически по 200 тысяч тонн!  И на утро зерна в закромах – почти 2,5 миллиона! 


Впереди по-прежнему Брестская область – почти 600 тысяч тонн в республиканском каравае. Следом – столичный регион, а на третье место вышли гродненские аграрии, обойдя гомельских.  На севере страны – в Витебской области – в этом году стартовали как никогда рано. Дожди останавливают уборку зерновых только на отдельных полях. Темпы почти максимальные, удается обмолотить по 4% полей за сутки. Это выше прошлогодних показателей. Урожай собрали с трети площадей. Сегодня завершится работа на озимом рапсе, и комбайны пойдут на уборку зерна.

В полях работает более тысячи комбайнов. Чтобы оперативно убрать зерно с полей, аграриям на помощь прибыли механизаторы и сотрудники ремонтных бригад из городов, помогают и студенты аграрных колледжей. Есть в регионе и свои лидеры – в Оршанском районе сельхозпредприятие «Лариновка» убирает почти 70 центнеров с гектара, скорости таковы, что на днях на своих полях они уже завершат работу, и техника отправится на помощь соседям.  

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В нашей стране погода подносит сюрпризы. Жара сопровождается дождями и грозами. Но аграрии, несмотря на катаклизмы, не сбавляют темпы. Жатва в самом разгаре. В день...
 
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