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Захватывающие сериалы, которые можно посмотреть за выходные

30.07.2021 06:37 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Захватывающие сериалы, которые можно посмотреть за выходные

Если времени совсем немного, а хочется посмотреть хорошую историю, подобрали сериалы, которые не затягиваются на множество сезонов.

«Ночной администратор»

Шикарный актерский дуэт – Том Хиддлстон и Хью Лори. Их персонажи находятся по разные стороны, и придет момент, когда они столкнуться друг с другом. А сюжет о том, как ночного администратора вербуют в агента и внедряют в преступный синдикат.

 

«Отыграть назад»

Не менее яркие актеры – Николь Кидман и Хью Грант. История о том, как у спешного терапевта из Нью-Йорка пропадает любимый муж, жизнь, которая казалась идиллией, оборачивается чередой откровений и PR-скандалом.

 

«Полдарк»

Главный герой возвращается домой с войны. Его надежды связаны со спокойной и счастливой жизнью. Но приходит он к разбитому корыту: за домом особо никто не следит, отец умер, а невеста обручилась с другим.  


«Клан Кеннеди»

История об одной из самых влиятельных семей США. Здесь же и политические интриги, и власть, и самые обычные люди, повлиявшие на судьбу мира.


«Потерянная комната»

Мистика и психоделика. Где-то есть таинственная комната. Однажды в ней происходят такие события, что все предметы обрели магические свойства. Правда, некоторые из них стали опасными. А еще есть люди, которые хотят заполучить вещи из этой комнаты. И конечно, есть герой, который случайно получает ключ... 

 

«Домина»

Для любителей истории Древнего Рима. В центре сюжета – Ливия Друзилла, жена императора Октавиана Августа. В сериале показано становление это женщины от наивной девушки до влиятельной фигуры целой эпохи.

Фото: скриншот из видео

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Если времени совсем немного, а хочется посмотреть хорошую историю, подобрали сериалы, которые не затягиваются на множество сезонов. «Ночной администратор»...
 
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