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В Париже авто протаранило террасу кафе

30.07.2021 07:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Париже авто протаранило террасу кафе
Иллюстративное фото
Инцидент произошел около 23:00 по местному времени на улице Ги Моке в XVII округе Парижа. Среди пострадавших, в частности, пассажир автомобиля, который остался заблокированным внутри.

По предварительным данным, автомобиль ехал со значительным превышением скорости, от удара он перевернулся на бок.


Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его разыскивают. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители, на месте продолжается полицейская операция.
 
 
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Один человек погиб, шесть пострадали при наезде легкового автомобиля на террасу бара в Париже.
 
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