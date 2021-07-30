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В Париже авто протаранило террасу кафе
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
По предварительным данным, автомобиль ехал со значительным превышением скорости, от удара он перевернулся на бок.
Водитель автомобиля скрылся с места происшествия, его разыскивают. Обстоятельства инцидента выясняют правоохранители, на месте продолжается полицейская операция.
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Один человек погиб, шесть пострадали при наезде легкового автомобиля на террасу бара в Париже.
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