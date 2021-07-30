Сколько стоит содержать дачу, если жить на ней почти круглый год?

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Наш сегодняшний герой 62-летний Юрий – дачник советской закалки – участок в садоводческом товариществе под Большими Мотыкалами (что в Брестском районе) он получил в конце 80-х. И сегодня, когда построен и утеплен дом, Юрий с женой (уже пенсионеркой) живут в нем с апреля по октябрь включительно. Отметим, что садовое товарищество, где находится дача, газифицировано. Участок нашего собеседника небольшой – 4,5 сотки. Но недавно забот и хлопот прибавилось: Юрий купил такой же соседний, многие годы не обрабатывавшийся. Обошлось ему это в $2,5 тысячи долларов.



В доме есть душевая кабина, туалет, горячая вода – стоит газовый котел. То есть, практически все необходимые бытовые условия созданы. По словам Юрия, он с женой живет на даче практически круглый год: с апреля по октябрь минимум, а в холодное время года они приезжают на дачу в пятницу вечером, уезжают в понедельник утром.

– Ежедневные затраты на дорогу на работу можно практически не считать: от брестской квартиры до работы 14 км, от дачи до работы – 15. От дома до дачи – 22,5 км. Если считать расходы на бензин в зимнее время, когда мы мотаемся туда-сюда, то выходит 30-35 рублей в месяц при расходе около 7 литров на 100 км, – сделал расчеты Юрий.

Так как он на даче не только отдыхает, но и работает, то посетовал на серьезно возросшие цены на удобрения, семена, саженцы.

– Вот сейчас второй участок купили, хочется хорошие деревья посадить, сортовые, колоновидные. А они недешевы: в прошлом году стоили по 10-20 рублей за штуку, в этом подорожали на 20-25%, к осени цены снова могут вырасти. Плюс расходы на различный садовый инвентарь: ежегодно появляются какие-то новинки. Но все эти затраты окупаются вкусной и здоровой едой, – это не из суперкаркета продукты, – отметил брестчанин.

Плата товариществу – 70 рублей

Фото Myfin.by

По словам Юрия, обязательная статья расходов – членские взносы в СТ – составляет в этом году 70 рублей. В прошлом году было 60. При этом, многие его соседи считают, что это большая сумма.

– В нашем садоводческом товариществе 252 участка. Рядышком СТ «Аист», в нем 72 участка и платят они по 45 рублей, так у них еще и деньги остаются. При этом они пользуются водой с нашей водонапорной башни и запитаны с нашего трансформатора. Если бы этого не было, то мы бы, вполне возможно, и меньше платили бы, – рассуждает Юрий.

За газ платим 200 рублей за сезон

фото: pixabay.com

Сколько же стоит жить на даче, а по существу в загородном доме?



По словам Юрия, основу всех остальных затрат составляет плата за электричество – за год нагорает порядка 700-800 киловатт.

- Так как тариф такой же, как в городе, плюс мы платим еще за электропотери (за год около 5 рублей набегает), то за сезон выходит 150-170 рублей. Тариф на газ у нас «полный» – в три раза отличающийся от «городского» – 50,82 копейки за кубометр. Но газом мы пользуемся меньше (за 3 летних месяца расходуем около 60 кубов), и основные расходы за него падают на зиму, когда работает газовый котел.

По словам брестчанина, зимой он постоянно держит котел включенным, даже в эту зиму, когда были сильные морозы: чтобы температура с понедельника по пятницу держалась 16 градусов. На выходные он с женой приезжает на дачу и добавляет «жару».

– У нас есть печка, когда дом нагревается до 20 градусов, «подключается» и она, а газ используем только для подогрева воды. В итоге за эту холодную зиму у нас набежало около 300 кубов. Выходит, за газ мы заплатили 150 рублей за сезон. Газа уходит мало еще и потому, что я утеплил дом.

Через полгода Юрий станет пенсионером, и тариф на газ (и затраты) мог бы стать в три раза ниже. Но не факт, что это случится.

– На пенсию прожить сложно, даже на две, поэтому наверняка я продолжу работать. Возможно, я сделаю временную регистрацию, которая позволит платить за газ меньше.

Когда живем на даче, меньше тратим на хлеб и масло

Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Myfin.by

Еще один пункт «коммунальных» расходов – связь: оплата интернета – 18 рублей в месяц, телефона (который и был ради выхода в сеть собственно и проведен) – 5 рублей. По словам Юрия, телевизор они давно не смотрят, поэтому и расходов этих нету.

– Я не считаю, что дача много тянет. К тому же, живя здесь, мы меньше тратим на питание почему-то: на тот же хлеб или масло. И что важно – здесь постоянно видишься и беседуешь с соседями, – а они у нас подобрались хорошие, а в городе иногда и раз в месяц соседа по площадке не увидишь. А если увидишь, то перекинешься парой дежурных фраз, да и все. А тут совсем иной расклад - тут все родные, свои, да и многие живут как и мы - не наездами, – подытожил Юрий.

Что в итоге?

По словам Юрия, затраты на содержание дачи летом обходятся примерно в 45-50 рублей (учитывая все пункты расходов). Кроме того, не отпадает необходимость оплаты коммуналки за городскую квартиру – летом это около 40 рублей (сэкономить помогает отказ от интернета и кабельного телевидения).

– Можно было бы еще уменьшить счета и не платить за вывоз мусор и лифт, если взять справку у председателя товарищества о том, что мы живем на даче постоянно. Но пока как-то руки не дошли.

Иная ситуация зимой – дача и квартира тянут куда больше. Городское жилье обходится примерно в 200 рублей (учитывая отопление, электричество, газ, интернет, кабельное ТВ), а дача стоит порядка 100 рублей (газ, еженедельные поездки из города и обратно, ежегодный взнос, разделенный по месяцам, связь).

– В общем, зимой два дома тянут две трети пенсии жены, – подытожил Юрий.