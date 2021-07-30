Как мы искали кредит на битую Tesla из США. Эксперимент

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер. Источник pixabay.com

Зачем нам все это?

Потому что при ввозе электромобиля в Беларусь не нужно платить растаможку. Кроме того, Tesla популярна, на ней престижно ездить, ее можно выгодно продать. В конце концов, это экологично и позволяет экономить на покупке бензина. Почему из Америки? Потому что на аукционах США автомобили заметно дешевле, даже с учетом всех дорожных расходов можно изрядно сэкономить. Почему битую? Потому что такие авто в Америке значительно дешевле, а в Беларуси ремонт обойдется с меньшими затратами.

Смотрим цены американских аукционов. Есть предложения порядка $10-13 тысяч за не совсем убитую машину (а сильно битую – даже за $6-7 тысяч). Итак, поехали!



Фото с сайта westmotors.by

Ищем автокредит

Выбор автокредита начинаем с анализа всех предложений на странице Myfin.by. Находим почти пять десятков вариантов. Правда, больше половины из них в рамках партнерских программ автодилеров и банков. По ним приобретаются в основном новые авто. Нам этот вариант не подходит.

Если ограничить выборку только кредитами «на б/у авто», остается 12 кредитных продуктов. Из них сразу отметаем кредиты на покупку определенной марки машины (потому что там нет Tesla) и партнерские продукты под определенного продавца (потому что мы покупаем авто не здесь, а в Америке). Остается всего 3 предложения.

Но и это не конец, потому что банки требуют от получателей автокредита залог. А наша машина еще в Америке, да еще и битая, оценить и оформить ее в залог затруднительно. Выбираем фильтр «Без залога» и получаем только одно предложение от Приорбанка – кредит «ПростоАвто» . Но и здесь проблема: в условиях кредитования стоит покупка у юридического лица или индивидуального предпринимателя. Звоним в банк, описываем ситуацию, спрашиваем варианты решения – нам сообщают, что вариантов нет.

Но не отчаиваемся, остаются еще кредиты на потребительские нужды, где расходование средств не проверяется.

Ищем потребительские кредиты

Возвращаемся к нашему сервису подбора кредитов .

Tesla, даже битая, товар не дешевый. Вводим сумму в 30 000 руб. Добавляем критерий «Без залога». Получаем 16 потребительских кредитов со ставкой от 5% до 30,4%. Но часть из них годится или на определенные цели, или на покупку товаров у конкретного продавца, или для отдельных категорий клиентов. Словом, и здесь круг для поиска сужается.

Переходим к непосредственному общению с банками. Пишем в чаты, звоним операторам. На все поиски у нас уходит около 3 часов. Отметим, что не со всеми банками нам удалось поговорить: где-то робот не понял нашего вопроса, а дозвониться не удалось. Исходим из того, что обычный пользователь вряд ли будет тратить еще несколько дней на обзвон всех банков и выберет из тех вариантов, что ему удалось найти. В итоге у нас собралась вот такая коллекция предложений для решения нашего вопроса.

С этим банком переписываемся в чате. Удобно и не забываются цифры. В ответ на наш запрос – «ищем кредит для покупки автомобиля из США (Тесла, б/у, немного битая). Нужно примерно 30 000 рублей» – нам предлагают: «Кредит на потребительские нужды «Личный выбор» и описывают его условия.

ставка 22,39% годовых складывается из СКО (ставка по кредитам овернайт) помноженной на 2,184.

срок погашения – до 5 лет;

суммы свыше 10 000 руб. выдаются под поручительство;

максимальная сумма – в пределах платежеспособности;

справка о доходах – нужна.

Фото: Myfin.by

Делаем расчет кредита в 30 000 руб. на 5 лет нашим калькулятором и получаем:

ежемесячные платежи постоянные – 835, 23 руб.;

общая переплата – 20 114 руб. или 67,05%.

Узнаем у оператора про зарплату нужную для получения 30 тыс. руб. Нужен доход не менее 2 700 руб. в месяц.

Этот продукт нам советует оператор по телефону. Кредит интересен сравнительно невысокой для такого продукта процентной ставкой.

Основные параметры кредита:

ставка – 22,65% годовых;

срок погашения – до 3 лет;

максимальная сумма – в пределах платежеспособности;

нужна справка о доходах на сумму кредита от 2 500 руб.;

обеспечение – поручительство физических лиц.

фото: Myfin.by

Делаем предварительный расчет кредитным калькулятором у нас на сайте для 30 000 руб. на 3 года:

ежемесячный платеж от 1 410,44 руб. до 848,92 со снижением к концу срока;

общая переплата – 10 490,54 руб. или 34,97%.

Также специалист в банке подсчитал, что в нашем случае чистый доход кредитополучателя должен быть 3 560 руб. в месяц.

Этот продукт нам тоже предлагает оператор в чате.

Описывает кредитные условия так:

ставка по кредиту – 24,99% годовых;

срок – от 13 месяцев до 5 лет;

досрочное погашение без штрафных санкций;

рассмотрение заявки в течение банковского дня (чаще – 1 час);

возраст кредитополучателя – от 18 до 68 лет (на момент окончания действия договора);

при сумме от 25 000 р. потребуется поручитель.

фото: Myfin.by

По расчету нашего калькулятора за 30 000 руб. на 5 лет выходит:



ежемесячный платеж падающий в течение срока от 1 136,73 руб., до 510,27 руб.;

общая переплата – 19 069,6 руб. или 63,57%.

Также в банке нам сообщили, что для получения 30 000 руб. на 5 лет нужен чистый ежемесячный доход в 2 812,50 руб.

Банк БелВЭБ Кредитная программа «Дабрабыт»

Информацию про кредит тоже получаем из чата банка. Правда, сразу найти нужную программу на сайте банка не так просто – она «спряталась» в разделе кредитов «На любые цели», зато сотрудник банка, исходя из нашего запроса четко выдает актуальные условия:

процентная ставка – 22,9%;

срок кредита – от 2 до 5 лет;

максимальная сумма кредита – 60 000 руб.;

доступен клиентам в возрасте от 21 года до 63 лет – для женщин и 68 лет – для мужчин;

один поручитель при сумме до 30 000 руб., два поручителя при сумме от 30 000 до 60 000 руб.

Фото: Myfin.by

По расчетам выходит такая картина с платежами:

ежемесячный платеж падающий в течение срока от 1 083,48 руб., до 509,41 руб.;

общая переплата – 17 474,73 руб. или 58,25%.

Узнаем про необходимую для такого кредита зарплату. Здесь нужно получать чистыми 2 300 руб. в месяц.

Здесь уточняем все вопросы по телефону. Ставка высокая, но условия просты и понятные:

ставка – 30,4%;

сумма – до 30 000 руб.;

срок – до 5 лет;

оформление – 1 час;

справка о доходах для получения кредита на 30 000 руб. – нужна;

залог и поручители – не нужны.

Фото: Myfin.by

Делаем расчет нашим калькулятором для 30 000 руб. на 5 лет

ежемесячный платеж – 977,99 руб.

переплата – 28 679,14 руб. или 95,6%.

Узнаем на горячей линии о зарплате: нужно получать не менее 2 600 руб. в месяц.

Выводы



Фото: pixabay.com

Вот как в итоге выглядит сводная таблица с условиями кредитов для нашей ситуации.

Белинвестбанк, кредит «Личный выбор» Белагропромбанк, кредит «На потребительские нужды» Банк Дабрабыт, кредит «Больше чем на Личное!» Банк БелВЭБ, кредитный продукт «Дабрабыт» Альфа-Банк, кредит «Просто деньги» годовая ставка 22,39% 22,65% 24,99% 22,9% 30,4% срок погашения 5 лет 3 года 5 лет 5 лет 5 лет ежемесячный платеж 835,23 руб. от 1 410,44 руб. до 848,92 руб. от 1 136,73 руб. до 510,27 руб. от 1 083,48 руб. до 509,41 руб. 977,99 руб. общая переплата 20 114 руб. 10 490,54 руб. 19 069,6 руб. 17 474,73 руб. 28 679,14 руб. необходимый ежемесячный доход 2 700 руб. 3 560 руб. 2 812,50 руб. 2 300 руб. 2 600 руб.

Как видим, идея с покупкой битого электрокара на американском аукционе, если у вас не отложены хоть какие-то деньги на это, выглядит немного утопично.

Во-первых, специализированных автокредитов для такого варианта нет, а потребительские кредиты все-таки обходятся дороже.

Во-вторых, нужно понимать, что даже такая сумма кредита не избавляет вас от платежей по доставке и от расходов на восстановление авто. Эти расходы можно смело добавлять к немаленьким ежемесячным платежам.

В-третьих, сами по себе ежемесячные платежи при таком варианте оказываются сопоставимы с платежами по партнерским кредитам на покупку довольно солидного авто с ДВС.