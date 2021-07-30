Как мы искали кредит на битую Tesla из США. Эксперимент

Потому что при ввозе электромобиля в Беларусь не нужно платить растаможку. Кроме того, Tesla популярна, на ней престижно ездить, ее можно выгодно продать. В конце концов, это экологично и позволяет экономить на покупке бензина. Почему из Америки? Потому что на аукционах США автомобили заметно дешевле, даже с учетом всех дорожных расходов можно изрядно сэкономить. Почему битую? Потому что такие авто в Америке значительно дешевле, а в Беларуси ремонт обойдется с меньшими затратами.
Смотрим цены американских аукционов. Есть предложения порядка $10-13 тысяч за не совсем убитую машину (а сильно битую – даже за $6-7 тысяч). Итак, поехали!
Ищем автокредит
Выбор автокредита начинаем с анализа всех предложений на странице Myfin.by. Находим почти пять десятков вариантов. Правда, больше половины из них в рамках партнерских программ автодилеров и банков. По ним приобретаются в основном новые авто. Нам этот вариант не подходит.
Если ограничить выборку только кредитами «на б/у авто», остается 12 кредитных продуктов. Из них сразу отметаем кредиты на покупку определенной марки машины (потому что там нет Tesla) и партнерские продукты под определенного продавца (потому что мы покупаем авто не здесь, а в Америке). Остается всего 3 предложения.
Но и это не конец, потому что банки требуют от получателей автокредита залог. А наша машина еще в Америке, да еще и битая, оценить и оформить ее в залог затруднительно. Выбираем фильтр «Без залога» и получаем только одно предложение от Приорбанка – кредит «ПростоАвто». Но и здесь проблема: в условиях кредитования стоит покупка у юридического лица или индивидуального предпринимателя. Звоним в банк, описываем ситуацию, спрашиваем варианты решения – нам сообщают, что вариантов нет.
Но не отчаиваемся, остаются еще кредиты на потребительские нужды, где расходование средств не проверяется.
Tesla, даже битая, товар не дешевый. Вводим сумму в 30 000 руб. Добавляем критерий «Без залога». Получаем 16 потребительских кредитов со ставкой от 5% до 30,4%. Но часть из них годится или на определенные цели, или на покупку товаров у конкретного продавца, или для отдельных категорий клиентов. Словом, и здесь круг для поиска сужается.
Переходим к непосредственному общению с банками. Пишем в чаты, звоним операторам. На все поиски у нас уходит около 3 часов. Отметим, что не со всеми банками нам удалось поговорить: где-то робот не понял нашего вопроса, а дозвониться не удалось. Исходим из того, что обычный пользователь вряд ли будет тратить еще несколько дней на обзвон всех банков и выберет из тех вариантов, что ему удалось найти. В итоге у нас собралась вот такая коллекция предложений для решения нашего вопроса.
С этим банком переписываемся в чате. Удобно и не забываются цифры. В ответ на наш запрос – «ищем кредит для покупки автомобиля из США (Тесла, б/у, немного битая). Нужно примерно 30 000 рублей» – нам предлагают: «Кредит на потребительские нужды «Личный выбор» и описывают его условия.
ставка 22,39% годовых складывается из СКО (ставка по кредитам овернайт) помноженной на 2,184.
срок погашения – до 5 лет;
суммы свыше 10 000 руб. выдаются под поручительство;
максимальная сумма – в пределах платежеспособности;
Информацию про кредит тоже получаем из чата банка. Правда, сразу найти нужную программу на сайте банка не так просто – она «спряталась» в разделе кредитов «На любые цели», зато сотрудник банка, исходя из нашего запроса четко выдает актуальные условия:
процентная ставка – 22,9%;
срок кредита – от 2 до 5 лет;
максимальная сумма кредита – 60 000 руб.;
доступен клиентам в возрасте от 21 года до 63 лет – для женщин и 68 лет – для мужчин;
один поручитель при сумме до 30 000 руб., два поручителя при сумме от 30 000 до 60 000 руб.
Здесь уточняем все вопросы по телефону. Ставка высокая, но условия просты и понятные:
ставка – 30,4%;
сумма – до 30 000 руб.;
срок – до 5 лет;
оформление – 1 час;
справка о доходах для получения кредита на 30 000 руб. – нужна;
залог и поручители – не нужны.
Делаем расчет нашим калькулятором для 30 000 руб. на 5 лет
ежемесячный платеж – 977,99 руб.
переплата – 28 679,14 руб. или 95,6%.
Узнаем на горячей линии о зарплате: нужно получать не менее 2 600 руб. в месяц.
Выводы
Вот как в итоге выглядит сводная таблица с условиями кредитов для нашей ситуации.
Белинвестбанк, кредит «Личный выбор»
Белагропромбанк, кредит «На потребительские нужды»
Банк Дабрабыт, кредит «Больше чем на Личное!»
Банк БелВЭБ, кредитный продукт «Дабрабыт»
Альфа-Банк, кредит «Просто деньги»
годовая ставка
22,39%
22,65%
24,99%
22,9%
30,4%
срок погашения
5 лет
3 года
5 лет
5 лет
5 лет
ежемесячный платеж
835,23 руб.
от 1 410,44 руб. до 848,92 руб.
от 1 136,73 руб. до 510,27 руб.
от 1 083,48 руб. до 509,41 руб.
977,99 руб.
общая переплата
20 114 руб.
10 490,54 руб.
19 069,6 руб.
17 474,73 руб.
28 679,14 руб.
необходимый ежемесячный доход
2 700 руб.
3 560 руб.
2 812,50 руб.
2 300 руб.
2 600 руб.
Как видим, идея с покупкой битого электрокара на американском аукционе, если у вас не отложены хоть какие-то деньги на это, выглядит немного утопично.
Во-первых, специализированных автокредитов для такого варианта нет, а потребительские кредиты все-таки обходятся дороже.
Во-вторых, нужно понимать, что даже такая сумма кредита не избавляет вас от платежей по доставке и от расходов на восстановление авто. Эти расходы можно смело добавлять к немаленьким ежемесячным платежам.
В-третьих, сами по себе ежемесячные платежи при таком варианте оказываются сопоставимы с платежами по партнерским кредитам на покупку довольно солидного авто с ДВС.