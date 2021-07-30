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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти машины пожирают масло: одного бензина им мало Список проблемных моделей и моторов.

Поводом для исследования послужил высокий расход масла на личном Subaru Forester 2015 года выпуска одного из сотрудников Consumer Reports. Пробег у этой машины был небольшим. Редактор издания начал вникать в проблему масложора и с удивлением обнаружил, что она носит массовый характер. Так появился рейтинг с самыми проблемными с точки зрения масложора автомобилями американского рынка.Всего Consumer Reports выявил восемь автопроизводителей, моторы которых массово расходуют масло. Владельцы и покупатели проблемных машин должны учитывать возможные риски. На рубеже тысячелетий проблема масложора была почти полностью решена, но ужесточающиеся стандарты топливной экономичности привели к компромиссам в двигателестроении – проблема вернулась и усилилась.Каких-то жёстких стандартов в отношении объёмов потребления масла во время работы двигателя в принципе не существует. Каждый автопроизводитель волен трактовать это по-своему. Условно, если залитого в движок масла хватает от одного сервисного обслуживания до другого, беспокоиться не о чем. Однако существует немало моделей, у которых масло заканчивается намного раньше.В число наиболее проблемных моторов вошли следующие агрегаты:3,7-литровый V6 Acura, который применялся в период с 2010 по 2013 год (Acura RL, TL SH-AWD , MDX и ZDX);2,0-литровый рядный четырёхцилиндровый двигатель Audi с турбонаддувом, выпускавшийся с 2010 по 2018 год, а также 3,0-литровый двигатель Audi с наддувом V6 2011–2019 годов выпуска (A6, A7, Q7, A4, S4, A5, A5 кабриолет и Q5);Наддувные моторы BMW V8 2012–2019 годов выпуска (5-я, 6-я, 7-я серии, X5, X6 и М-версии);Рядный четырёхцилиндровый 2,4-литровый двигатель General Motors 2011–2015 годов производства (Chevy Equinox, GMC Terrain);1,6-литровый рядный четырёхцилиндровый наддувный движок MINI 2010–2015 годов выпуска;Компания Subaru произвела на свет сразу три проблемных мотора: 2,0-литровый оппозитник, который использовался в период с 2012 по 2018 год, 2,5-литровый оппозитник, применявшийся в период с 2010 по 2018 год, а также 3,6-литровый 6-цилиндровый оппозитник, оказавшийся на машинах 2010–2018 годов выпуска. Известны и проблемные модели: Impreza, Crosstrek, BRZ и Forester;В скорбный список попали моторы и модели немецкой компании Volkswagen. Речь идёт об 1,4-литровом турбодвижке TSI 2016–2019 годов выпуска. Производитель рекомендовал своим клиентам тщательнее следить за автомобилем и почаще читать инструкцию;Компания Volvo отметилась 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым движком, который устанавливался на модели шведского бренда в период с 2011 по 2015 год. Отменный масложор был замечен и у агрегата объёмом 3,2 литра 2010–2014 годов производства. Проблема коснулась обладателей моделей S80, V60, V70, XC70, XC60 и SC90. Автопроизводитель счёл высокое потребление моторного масла нормой.Подчеркнём, что речь в данном случае идёт о машинах, представленных на американском рынке. Уверены, что наши автовладельцы легко смогут дополнить этот список машинами и моторами, которые в США приобрести в принципе невозможно.