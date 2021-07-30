Белорусские клубы выдали худший в XXI веке еврокубковый сезон

Все белорусские клубы выбыли из еврокубков на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.





Этот еврокубковый сезон стал худшим для представителей высшей лиги в XXI веке — «Шахтер» , БАТЭ , «Торпедо-Жодино» и брестское «Динамо» смогли набрать лишь 0.250 баллов в таблице коэффициентов, передает Рressball.bу .

В истории этот сезон второй в списке самых неудачных. Худшая еврокубковая кампания для белорусских команд случилась в сезоне-1999/2000, когда «Днепр», БАТЭ и «Белшина» не смогли набрать ни одного балла.