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Белорусские клубы выдали худший в XXI веке еврокубковый сезон

30.07.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Все белорусские клубы выбыли из еврокубков на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Белорусские клубы выдали худший в XXI веке еврокубковый сезон

Этот еврокубковый сезон стал худшим для представителей высшей лиги в XXI веке — «Шахтер», БАТЭ, «Торпедо-Жодино» и брестское «Динамо» смогли набрать лишь 0.250 баллов в таблице коэффициентов, передает Рressball.bу.

В истории этот сезон второй в списке самых неудачных. Худшая еврокубковая кампания для белорусских команд случилась в сезоне-1999/2000, когда «Днепр», БАТЭ и «Белшина» не смогли набрать ни одного балла.

 
 
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