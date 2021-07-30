|
Белорусские клубы выдали худший в XXI веке еврокубковый сезон
Источник материала: Навiны
Все белорусские клубы выбыли из еврокубков на стадии 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.
Этот еврокубковый сезон стал худшим для представителей высшей лиги в XXI веке —
В истории этот сезон второй в списке самых неудачных. Худшая еврокубковая кампания для белорусских команд случилась в сезоне-1999/2000, когда «Днепр», БАТЭ и «Белшина» не смогли набрать ни одного балла.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За всю историю хуже было только в 1999 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)