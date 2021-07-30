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К Земле летит 128-метровый астероид

30.07.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В ближайшую субботу, 31 июля, на расстоянии четырех миллионов километров от Земли пролетит астероид YM6. Его диаметр — около 128 метров, сообщили в космическом агентстве NASA.

«Несмотря на то, что компьютерный анализ квалифицирует объект, как "астероид около Земли", он не является потенциально опасным», — уточнили эксперты.

YM6 2019 вращается вокруг Солнца за 401 день. Он уже пролетал мимо Земли 28 января 2020, но на расстоянии более 25 000 000 километров.

Следующий раз астероид приблизится к планете 27 января 2031 примерно на том же расстоянии (6,5 миллиона км), а затем — только в 2100 году.

 
 
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В ближайшую субботу, 31 июля, на расстоянии четырех миллионов километров от Земли пролетит астероид YM6. Его диаметр — около 128 метров, сообщили в космическом...
 
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