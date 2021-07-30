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Власти Беларуси ввели госрегулирование цен на грузовую и сельхозтехнику

30.07.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В Беларуси вводится госрегулирование цен на грузовую, специальную и сельхозтехнику, следует из постановления Совмина РБ №434 от 28 июля 2021 года.

«Определить перечень продукции, производимой в Республике Беларусь, поставляемой в рамках реализации государственных программ, цены на которую регулируются Советом Министров Республики Беларусь...», - говорится в документе.

В утвержденный перечень продукции включены трактора, самосвалы, экскаваторы, автобусы, троллейбусы, комбайны и другая сельхозтехника, лесозаготовительная техника и легковые автомобили.

Регулирование цен сводится к ограничению прибыли, закладываемой в отпускные цены.

«Установить предельный норматив рентабельности, используемый для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на продукцию, указанную в приложении, в размере 15 процентов», - сказано в документе.

В постановлении не указывается, на какой срок вводится госрегулирование цен.

 
 
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В Беларуси вводится госрегулирование цен на грузовую, специальную и сельхозтехнику, следует из постановления Совмина РБ №434 от 28 июля 2021 года.
 
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