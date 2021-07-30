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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 597 человек

30.07.2021 08:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 597 человек после того, как правозащитники в минувший четверг, 29 июля, признали политзаключенными еще 8 человек.

В список политзаключенных включены Алексей Кудасов, Павел Яицкий, Владимир Гончаров, Елена Лыскович, Виктория Лыскович, Родион Кондратюк, осужденные за «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них», Виктор Козловский – за «массовые беспорядки» и Павел Ларчик за «насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел».

 
 
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Число политзаключенных в Беларуси выросло до 597 человек после того, как правозащитники в минувший четверг, 29 июля, признали политзаключенными еще 8 человек.
 
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