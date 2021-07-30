С 1 августа Беларусь повышает нефтяные пошлины

Экспортная пошлина на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличится на 6,3 доллара до 67,8 доллара США за тонну.





Пошлина на прямогонный бензин вырастет на 3,4 доллара до 37,2 доллара за тонну.

Экспорт товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуолов, ксилолов и смазочных масел будет облагаться пошлиной по ставке 20,3 доллара, что 1,9 доллара больше, чем в июле.









Фото: oilterminal.ru