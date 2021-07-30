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С 1 августа Беларусь повышает нефтяные пошлины

30.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Беларуси постановлением №440 от 28 июля приняло решение повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом интернет-портале и вступает в силу с 1 августа.

Экспортная пошлина на нефть, мазут, битум нефтяной, вазелин и парафин, отработанные нефтепродукты увеличится на 6,3 доллара до 67,8 доллара США за тонну.

Пошлина на прямогонный бензин вырастет на 3,4 доллара до 37,2 доллара за тонну.
Экспорт товарных бензинов, дизельного топлива, легких и средних дистиллятов, бензола, толуолов, ксилолов и смазочных масел будет облагаться пошлиной по ставке 20,3 доллара, что 1,9 доллара больше, чем в июле.


 Фото: oilterminal.ru
 
 
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Правительство Беларуси постановлением №440 от 28 июля приняло решение повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты. Документ сегодня официально...
 
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