На Ближнем Востоке и в Северной Африке началась четвертая волна Covid-19

"Большинство новых заболевших госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - сказал директор регионального бюро ВОЗ Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандхари.





пише т Смартпресс. Штамм "дельта" зафиксирован в 15 из 22 стран региона - от Марокко до Пакистана,т Смартпресс.





"Циркуляция варианта "дельта" способствует росту количества случаев Covid-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - говорится в заявлении ВОЗ.





За последний месяц заболеваемость выросла на 55% по сравнению с июнем, а количество смертей - на 15%. За неделю в среднем поступают данные о более чем 310 тыс. случаях инфицирования и 3,5 тыс. летальных исходах.



