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На Ближнем Востоке и в Северной Африке началась четвертая волна Covid-19

30.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Ближнем Востоке и в Северной Африке началась четвертая волна Covid-19, сообщили в ВОЗ, цитирует ТАСС. Причина подъема заболеваемости - штамм "дельта".

"Большинство новых заболевших госпитализированных - невакцинированные люди. Сейчас мы находимся в четвертой волне COVID-19 в регионе", - сказал директор регионального бюро ВОЗ Восточного Средиземноморья Ахмед аль-Мандхари.

Штамм "дельта" зафиксирован в 15 из 22 стран региона - от Марокко до Пакистана, пишет Смартпресс. 

"Циркуляция варианта "дельта" способствует росту количества случаев Covid-19 и летальных исходов во все новых странах региона Восточного Средиземноморья ВОЗ", - говорится в заявлении ВОЗ. 

За последний месяц заболеваемость выросла на 55% по сравнению с июнем, а количество смертей - на 15%. За неделю в среднем поступают данные о более чем 310 тыс. случаях инфицирования и 3,5 тыс. летальных исходах.
 
 
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На Ближнем Востоке и в Северной Африке началась четвертая волна Covid-19, сообщили в ВОЗ, цитирует ТАСС. Причина подъема заболеваемости - штамм "дельта".
 
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