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Белорусского кикбоксёра Шабалюка выпустили из СИЗО в Москве. И сразу же задержали

30.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

29 июля белорусского кикбоксёра Евгения Шабалюка выпустили из СИЗО-4 в Москве и сразу же задержали, пишет "Новая газета"

Евгений Шабалюк / novayagazeta.ru

Силовики увезли белоруса в полицию, оттуда — в прокуратуру. Там он дал обязательство о явке в Бабушкинские районные прокуратуру и суд. Полицейские сказали, что повезут Шабалюка обратно в полицию. Российские правозащитники не исключают, что белоруса могут экстрадировать.

Евгений Шабалюк — мастер спорта по кикбоксингу. В августе 2020-го он участвовал в протестах в Беларуси против фальсификации итогов президентских выборов. Силовики его избили, но отпустили. Шабалюк выехал в Россию. Но в феврале его там задержали по запросу из Беларуси. Спортсмена обвиняют в сопротивлении милиционеру, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Родного брата Евгения Михаила уже осудили за участие в протестах на три года колонии общего режима. Он признан политзаключённым.

Ранее Россия выдала Беларуси многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина. 5 августа его начнут судить в Молодечно за участие в протестах.
 
 
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29 июля белорусского кикбоксёра Евгения Шабалюка выпустили из СИЗО-4 в Москве и сразу же задержали, пишет "Новая газета"
 
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