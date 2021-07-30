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Все четыре белорусских клуба в один день "вылетели" из Лиги конференций по футболу
Источник материала: Партизан
Борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо" и брестское "Динамо" синхронно проиграли свои матчи в квалификационном раунде Лиги конференций по футболу. Все они досрочно завершили еврокубковый сезон.
БАТЭ (Беларусь) – Динамо Батуми (Грузия) – 1:4 (первый матч – 1:0)
Первый тайм завершился в пользу борисовчан, гол "в раздевалку" соперников оформил Яблонский,
Фола (Люксембург) – Шахтер (Беларусь) – 1:0 (первый матч – 2:1)
Неприятной неожиданностью для болельщиков стало поражение "Шахтера" от люксембургского клуба "Фола". Изначально фаворитом считалась белорусская команда, однако "Шахтер" не просто уступил малоизвестным оппонентам, но и сделал это дважды – сперва в "домашнем" матче, а спустя неделю – в выездном.
В четверг вечером автором единственного гола в ворота Гутора стал Делгадо. Он добился успеха на 52-й минуте.
Динамо Брест (Беларусь) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2 (первый матч – 1:2)
Два очень похожих матча против чешской "Виктории" провело брестское "Динамо". В отличие от "Фолы", их соперник считался более неуступчивым и пробивным, и в клубе ожидали жесткой борьбы. На равное противостояние и победу хотя бы в одном матче надеялись и болельщики. Как оказалось, зря.
В ответном матче, который проходил в Ереване, уже на 12-й минуте счет открыл Каямба, на 71-й минуте преимущество гостей увеличил Ржезник, а единственный гол у "Динамо" забил Беленький на 2-й добавленной минуте матча. Чтобы что-то изменить, времени уже не осталось.
Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – Копенгаген (Дания) – 0:5 (первый матч – 1:4)
Больше всех "досталось" жодинскому "Торпедо-БелАЗ". Команду дважды разгромил датский "Копенгаген", с общим счетом 1:9. В обоих матчах игроки белорусского клуба оказывали совершенно "беззубыми" перед соперником и позволяли ему полностью доминировать на поле.
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Борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо" и брестское "Динамо" синхронно проиграли свои матчи в квалификационном раунде Лиги конференций по...
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