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Все четыре белорусских клуба в один день "вылетели" из Лиги конференций по футболу

30.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо" и брестское "Динамо" синхронно проиграли свои матчи в квалификационном раунде Лиги конференций по футболу. Все они досрочно завершили еврокубковый сезон.

Все четыре белорусских клуба в один день "вылетели" из Лиги конференций по футболу
БАТЭ (Беларусь) – Динамо Батуми (Грузия) – 1:4 (первый матч – 1:0)

Первый тайм завершился в пользу борисовчан, гол "в раздевалку" соперников оформил Яблонский, пишет Интерфакс-Запад. Однако во второй части матча "что-то пошло не так". Команды сыграли всего несколько минут – и в ворота Чичкана уже был назначен пенальти, который хладнокровно исполнил Мамучашвили. Далее гостей "прорвало": Фламарион, Азаров и Панцулая сделали преимущество грузинской команды основательным и не подлежащим сомнениям.

Фола (Люксембург) – Шахтер (Беларусь) – 1:0 (первый матч – 2:1)

Неприятной неожиданностью для болельщиков стало поражение "Шахтера" от люксембургского клуба "Фола". Изначально фаворитом считалась белорусская команда, однако "Шахтер" не просто уступил малоизвестным оппонентам, но и сделал это дважды – сперва в "домашнем" матче, а спустя неделю – в выездном.

В четверг вечером автором единственного гола в ворота Гутора стал Делгадо. Он добился успеха на 52-й минуте.

Динамо Брест (Беларусь) – Виктория Пльзень (Чехия) – 1:2 (первый матч – 1:2)

Два очень похожих матча против чешской "Виктории" провело брестское "Динамо". В отличие от "Фолы", их соперник считался более неуступчивым и пробивным, и в клубе ожидали жесткой борьбы. На равное противостояние и победу хотя бы в одном матче надеялись и болельщики. Как оказалось, зря.
 
В ответном матче, который проходил в Ереване, уже на 12-й минуте счет открыл Каямба, на 71-й минуте преимущество гостей увеличил Ржезник, а единственный гол у "Динамо" забил Беленький на 2-й добавленной минуте матча. Чтобы что-то изменить, времени уже не осталось.

Торпедо-БелАЗ (Беларусь) – Копенгаген (Дания) – 0:5 (первый матч – 1:4)

Больше всех "досталось" жодинскому "Торпедо-БелАЗ". Команду дважды разгромил датский "Копенгаген", с общим счетом 1:9. В обоих матчах игроки белорусского клуба оказывали совершенно "беззубыми" перед соперником и позволяли ему полностью доминировать на поле.
 
Теги: Брест
 
 
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Борисовский БАТЭ, солигорский "Шахтер", жодинское "Торпедо" и брестское "Динамо" синхронно проиграли свои матчи в квалификационном раунде Лиги конференций по...
 
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