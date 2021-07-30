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Медалей все еще нет: лишь один белорус вышел в финал в 8-й день Олимпиады
Источник материала: UDF
Фото: © AFP 2021 / BEN STANSALL
Восьмой день соревнований начался для наших спортсменов неудачно. Сперва лучница Анна Марусова уступила в 1/8 финала, проиграв меткой итальянке Лучилле Боари, и выбыла из борьбы.
Затем легендарная Виктория Чайка не отобралась в финал по итогам квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. Она показала 36-й результат, а в финал отобралось 8 лучших.
Вслед за дзюдостом Никитой Свиридом олимпийские ковры покидает и Марина Слуцкая – пожалуй, главная надежда на медали от дзюдо. Белоруска успешно прошла первый раунд, одолев тринидадку Габриэллу Вуд, но далее чисто уступила кореянке Миджин Хан. Слуцкая также, как и Свирид, травмировала руку во время поединка, сейчас ее диагноз уточняется.
В академической гребле в утешительном (за 13-18-е места) финальном заезде лодок-одиночек Татьяна Климович финишировала первой и заняла 13-е место.
Также сегодня на Олимпиаде стартовали легкоатлеты. Метатель диска Евгений Богуцкий показал лишь 27-й результат, запустив снаряд на 58 м 65 см, и не прошел в финал.
Зато у прыгуна в высоту Максима Недосекова все получилось. В квалификации он прыгнул на 2 м 28 см, в финале 1 августа он сможет побороться за медали.
Коллега Недосекова, Дмитрий Набоков, прыгнуть выше 2 м 25 см не смог и попрощался с Играми.
Медали в Токио-2020 уже завоевали спортсмены из 60 стран. Всего в Олимпиаде в Токио участвуют 207 спортивных делегаций.
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Квалификационные соревнования по дзюдо, метанию диска, в стрельбе из пистолета, в беге на 100 метров и в стрельбе из лука наши спортсмены, мягко говоря, провалили.
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