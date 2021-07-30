Источник материала: UDF



Фото: © AFP 2021 / BEN STANSALL

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Медалей все еще нет: лишь один белорус вышел в финал в 8-й день Олимпиады Квалификационные соревнования по дзюдо, метанию диска, в стрельбе из пистолета, в беге на 100 метров и в стрельбе из лука наши спортсмены, мягко говоря, провалили.

Восьмой день соревнований начался для наших спортсменов неудачно. Сперва лучницауступила в 1/8 финала, проиграв меткой итальянке, и выбыла из борьбы.Затем легендарнаяне отобралась в финал по итогам квалификации в стрельбе из пневматического пистолета на 25 метров. Она показала 36-й результат, а в финал отобралось 8 лучших.Вслед за дзюдостомолимпийские ковры покидает и– пожалуй, главная надежда на медали от дзюдо. Белоруска успешно прошла первый раунд, одолев тринидадку, но далее чисто уступила кореянке. Слуцкая также, как и Свирид, травмировала руку во время поединка, сейчас ее диагноз уточняется.В академической гребле в утешительном (за 13-18-е места) финальном заезде лодок-одиночекфинишировала первой и заняла 13-е место.Также сегодня на Олимпиаде стартовали легкоатлеты. Метатель дискапоказал лишь 27-й результат, запустив снаряд на 58 м 65 см, и не прошел в финал.Зато у прыгуна в высотувсе получилось. В квалификации он прыгнул на 2 м 28 см, в финале 1 августа он сможет побороться за медали.Коллега Недосекова,, прыгнуть выше 2 м 25 см не смог и попрощался с Играми.Медали в Токио-2020 уже завоевали спортсмены из 60 стран. Всего в Олимпиаде в Токио участвуют 207 спортивных делегаций.