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Apple предупредила, что iPhone 13 будет дефицитным продуктом

30.07.2021 08:25 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Apple предупредила, что iPhone 13 будет дефицитным продуктом
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Глобальная нехватка микросхем стала серьезной проблемой для всех отраслях: даже компания Apple заявила, что она повлияет на производство iPhone, в связи с чем компания теперь прогнозирует замедление роста доходов.

Руководство Apple заявило, что выручка за текущий четвертый квартал финансового года вырастет, но будет ниже темпов роста 36,4%, как было в только что завершившемся третьем квартале. Представители компании добавили, что, хотя в третьем квартале нехватка микросхем оказалась менее серьезной, чем предполагалось, в четвертом она усугубится и распространится на производство iPhone .

Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple, сказал, что микросхемы, пострадавшие от дефицита, производятся с использованием более старых технологий, но они по-прежнему жизненно важны в качестве вспомогательных компонентов для создания iPhone. Аналитики считают, что Apple может накапливать чипы для своих моделей iPhone следующего поколения.


Глобальная нехватка микросхем объясняется несколькими причинами, в том числе закрытием заводов из -за пандемии COVID-19 и повышенным спросом на бытовую электронику во время локдауна и перехода на домашнюю работу/обучение.

У Samsung и Apple дела обстоят не так плохо, как у более мелких производителей телефонов. Компания HMD Global, производящая устройства под брендом Nokia, предупредила, что нехватка полупроводников может стать проблемой для небольших производителей устройств.

Источники подтверждают, что многие игроки в индустрии мобильных телефонов изо всех сил пытаются закупить различные полупроводники, сражаясь за микросхемы управления питанием, драйверы дисплеев, однокристальные системы и прочие комплектующие.
 
 
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Наконец Apple признала, что iPhone пострадает от дефицита микросхем.
 
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