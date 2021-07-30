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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Apple предупредила, что iPhone 13 будет дефицитным продуктом Наконец Apple признала, что iPhone пострадает от дефицита микросхем.

Руководство Apple заявило, что выручка за текущий четвертый квартал финансового года вырастет, но будет ниже темпов роста 36,4%, как было в только что завершившемся третьем квартале. Представители компании добавили, что, хотя в третьем квартале нехватка микросхем оказалась менее серьезной, чем предполагалось, в четвертом она усугубится и распространится на производство iPhone .Тим Кук (Tim Cook), генеральный директор Apple, сказал, что микросхемы, пострадавшие от дефицита, производятся с использованием более старых технологий, но они по-прежнему жизненно важны в качестве вспомогательных компонентов для создания iPhone. Аналитики считают, что Apple может накапливать чипы для своих моделей iPhone следующего поколения.Глобальная нехватка микросхем объясняется несколькими причинами, в том числе закрытием заводов из -за пандемии COVID-19 и повышенным спросом на бытовую электронику во время локдауна и перехода на домашнюю работу/обучение.У Samsung и Apple дела обстоят не так плохо, как у более мелких производителей телефонов. Компания HMD Global, производящая устройства под брендом Nokia, предупредила, что нехватка полупроводников может стать проблемой для небольших производителей устройств.Источники подтверждают, что многие игроки в индустрии мобильных телефонов изо всех сил пытаются закупить различные полупроводники, сражаясь за микросхемы управления питанием, драйверы дисплеев, однокристальные системы и прочие комплектующие.