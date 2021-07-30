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В Столинском районе на двигавшийся автомобиль рухнуло дерево

30.07.2021 08:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

30 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе на двигавшийся легковой автомобиль упало дерево - понадобилась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 29 июля в 13.49 в д.Семигостичи. Из-за порыва ветра на дорогу, по которой ехала легковушка, упало дерево. Водитель 1968 года рождения оказался зажат в салоне машины.

Работники МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента деблокировали водителя. Пострадавшего госпитализировали в больницу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Инцидент произошел 29 июля в 13.49 в д.Семигостичи. Из-за порыва ветра на дорогу, по которой ехала легковушка, упало дерево. Водитель 1968 года рождения оказался зажат в...
 
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